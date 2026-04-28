Ο βασιλιάς Κάρολος ωστόσο απέφυγε να αναφερθεί άμεσα στον πόλεμο του Ιράν και τα θύματα της υπόθεσης Επστάιν.

«Αξιοσημείωτη» χαρακτηρίζουν τα βρετανικά Μέσα την ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο. Τα αμερικανικά από την άλλη, σπεύδουν να μιλήσουν για μία «συγκρατημένη» ομιλία.

Εξαρτάται από ποια πλευρά του Ατλαντικού βρίσκεται ο καθένας. Ωστόσο, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σχεδόν 28λεπτη ομιλία του βασιλιά Καρόλου, του μόλις δεύτερου μονάρχη που απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο μετά την μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ το 1991, ήταν μία δυναμική ομιλία με αρκετές «μπηχτές» κατά της διακυβέρνησης και των απόψεων του Τραμπ.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στα πάντα, εκτός της υπόθεσης Επστάιν και το Ιράν, ελαφρώς. Μίλησε για το ΝΑΤΟ, που δέχεται συχνά τις βολές του Τραμπ και το άρθρο 5 που επικαλέστηκε το ΝΑΤΟ πρώτη και μοναδική φορά προς όφελος των ΗΠΑ, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, επαίνεσε την Ουκρανία και την ανάγκη της για στήριξη από τους συμμάχους, κάτι που ο Τραμπ έχει αρνηθεί πολλάκις να κάνει και έχει απειλήσει να σταματήσει την παροχή όπλων για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, παράθεσε ακόμα και λόγια του Κιρ Στάρμερ, τον οποίο επίσης πολλάκις έχει επικρίνει και χλευάσει ο Τραμπ.

Ο βασιλιάς Κάρολος όμως, σε μία «συναρπαστική» κατά τα βρετανικά Μέσα ομιλία πέρασε με χιούμορ και διακριτικότητα κάποια όχι και τόσο διακριτικά μηνύματα.

Η βρετανική πλευρά

Ανάλυση του SkyNews κάνει λόγο για μία ομιλία που εκφωνήθηκε προσεκτικά, με σεβασμό, με δόσεις χιούμορ και με ιστορία και πολιτική να περνούν το μήνυμά τους.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στον διαθρησκευτικό διάλογο σε ένα έθνος και σε ένα ποσοστό πολιτικών όπου η ισλαμοφοβία και ο αντισημιτισμός είναι βαθιά ριζωμένα και όπου η γενική ξενοφοβία είναι διάχυτη.

Επιχείρησε με αρκετά εμφανή τρόπο, να υπενθυμίσει στους Αμερικανούς ότι η μόνη φορά που το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το άρθρο 5 ήταν μετά από την 11η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι άλλα έθνη πρέπει να αναλάβουν δράση και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει ακριβώς αυτό ενώ τόνισε πως οι κοινές αμυντικές δεσμεύσεις είναι και πρέπει να παραμείνουν «άρρηκτα συνδεδεμένες».

Ως υπέρμαχος της προστασίας της φύσης, επί δεκαετίες, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο περιβάλλον. Ο βασιλιάς Κάρολος, μίλησε για το «καταστροφικό» λιώσιμο των πάγων και την ανάγκη «προστασίας της φύσης», μία περίτεχνη αναφορά στα σχόλια Τραμπ, ο οποίος δεν πιστεύει καν στην κλιματική κρίση.

Με μία διακριτική αναφορά στους δασμούς, με τους οποίους απειλεί συχνά πυκνά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μία σαφή υπενθύμιση στις ΗΠΑ για τα πλεονεκτήματα του αμοιβαίου εμπορίου ενώ υπογράμμισε την συνεργασία και όχι την απομόνωση. «Πρέπει να αγνοήσουμε τις σαφείς εκκλήσεις να γίνουμε ακόμη πιο εσωστρεφείς» είπε σε σημείο της ομιλίας του και πρόσθεσε πως «σε αυτούς τους άστατους καιρούς, συνεργαζόμενοι και με τους διεθνείς εταίρους μας, μπορούμε να σταματήσουμε για να μην μετατραπούν τα άροτρα σε σπαθιά».

Παράλληλα, τόνισε ότι «τα λόγια των ΗΠΑ έχουν βάρος και νόημα, οι πράξεις ακόμα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ» και υπενθύμισε την κοινή βάση του δικαίου των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου λέγοντας πως «Η Magna Carta αναφέρεται σε τουλάχιστον 160 υποθέσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου από το 1789, όχι μόνο ως το θεμέλιο της αρχής ότι η εκτελεστική εξουσία υπόκειται σε ελέγχους και ισορροπίες». Η αναφορά του καταχειροκροτήθηκε, δεδομένου ότι η πλειοψηφία στην αίθουσα ήταν Δημοκρατικοί.

Η αμερικανική πλευρά

Από την άλλη το CNN, κάνει λόγο για μία μια προσωπικότητα, τον βασιλιά Κάρολο, που είναι συνταγματικά υποχρεωμένη να παραμένει υπεράνω της πολιτικής. Ωστόσο, παραδέχεται πως η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου ενώπιον του Κογκρέσου ήταν «περίπου όσο σθεναρή θα μπορούσαμε να περιμένουμε». Ο βασιλιάς Κάρολος, διακριτικά, αλλά με κάποια ισχύ, απάντησε σε πολλά ζητήματα για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφωνήσει με τη Βρετανία τους τελευταίους μήνες.

Το CNN αναφέρεται στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και την αναφορά του βασιλιά Καρόλου, ως μία υπενθύμιση των υποτιμητικών σχολίων του Τραμπ στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, ισχυριζόμενος αβάσιμα ότι «έμειναν λίγο πίσω» από την πρώτη γραμμή οι Βρετανοί.

«Απαντήσαμε στο κάλεσμα μαζί, όπως το έκαναν οι λαοί μας για πάνω από έναν αιώνα, ώμο με ώμο, μέσα από δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τον Ψυχρό Πόλεμο, το Αφγανιστάν και στιγμές που έχουν καθορίσει την κοινή μας ασφάλεια», είπε ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο Τραμπ πρόσφατα αποκάλεσε τα αεροπλανοφόρα του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας ως απλά «παιχνίδια». Ο βασιλιάς Κάρολος από την άλλη αντέδρασε σιωπηλά, λέγοντας ότι υπηρέτησε «με τεράστια υπερηφάνεια» στο ναυτικό πριν από 50 και πλέον χρόνια, όπως και πολλοί από τους προγόνους του.

Όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Κάρολος, φανατικός περιβαλλοντολόγος, προέτρεψε το κοινό του να προστατεύσει το «φυσικό μεγαλείο» της Αμερικής και να «αποφασίσει πώς να αντιμετωπίσει την κατάρρευση κρίσιμων φυσικών συστημάτων». Ο Κάρολος υποστηρίζει εδώ και καιρό το είδος των πράσινων πολιτικών κάτι που ο Τραμπ έχει απορρίψει και χαρακτηρίσει ως «απάτη».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, αν άκουγε κανείς την ομιλία του, δύσκολα θα αντιλαμβανόταν ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει πόλεμο στο Ιράν. Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μια φευγαλέα αναφορά σε μια «σύγκρουση» στη Μέση Ανατολή στην αρχή της ομιλίας του, και στη συνέχεια τίποτα.

Το δεύτερο θέμα που ο Κάρολος απέφυγε να αναφέρει ήταν το σκάνδαλο γύρω από τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο έχει κυριαρχήσει στην πολιτική τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ. Εκτός από μια αόριστη αναφορά στα «θύματα ορισμένων από τα δεινά που, τόσο τραγικά, υπάρχουν και στις δύο κοινωνίες μας σήμερα», ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε στο θέμα.