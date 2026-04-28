Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την ομιλία του στο Κογκρέσο αναφερόμενος στο «περιστατικό που συνέβη κοντά σε αυτό το σπουδαίο κτίριο», όπως είπε για τους πυροβολισμούς το Σάββατο το βράδυ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ομιλία σχεδόν 28 λεπτών απηύθυνε ο βασιλιάς Κάρολος στο αμερικανικό Κογκρέσο στο πλαίσιο της 4ήμερης επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Είναι μόλις η δεύτερη φορά που ένας Βρετανός μονάρχης απευθύνεται στο Κογκρέσο. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα οι γερουσιαστές υποδέχθηκαν το βασιλικό ζεύγος στην αίθουσα.

«Όπως είχε πει ο Όσκαρ Γουάιλντ, Βρετανοί και Αμερικανοί, έχουμε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά εκτός από τη γλώσσα, είπε αστειευόμενος ο βασιλιάς Κάρολος ξεκινώντας την ομιλία του και αφού ευχαρίστησε για τη φιλοξενία τον αμερικανικό λαό.

Σημείωσε πως οι πυροβολισμοί «επιδίωξαν να βλάψουν την ηγεσία του έθνους σας και να υποδαυλίσουν τον ευρύτερο φόβο και τη διχόνοια. Επιτρέψτε μου να πω με ακλόνητη αποφασιστικότητα: τέτοιες πράξεις βίας δεν θα πετύχουν ποτέ. Όποιες και αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε όλους τους λαούς μας από βλάβες και να χαιρετίσουμε το θάρρος όσων διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους στην υπηρεσία των χωρών μας».

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε και στην ομιλία της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ στο Κογκρέσο το 1991. «Μιλώντας σε αυτή την περίφημη αίθουσα συζήτησης και διαβούλευσης, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ την εκλιπούσα μητέρα μου, τη Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία, το 1991, τιμήθηκε επίσης με αυτή τη σπουδαία τιμή και ομοίως μίλησε υπό το άγρυπνο βλέμμα του Αγάλματος της Ελευθερίας από πάνω μας», είπε ο Κάρολος.

«Έτσι, έρχομαι σήμερα εδώ με τον ύψιστο σεβασμό για το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών· αυτό το φρούριο της δημοκρατίας που δημιουργήθηκε για να εκπροσωπήσει τη φωνή όλου του αμερικανικού λαού για την προώθηση των ιερών δικαιωμάτων και ελευθεριών», πρόσθεσε ο Κάρολος και τόνισε ότι η σημερινή ομιλία είναι μια «μεγάλη ευκαιρία στη ζωή των Εθνών μας για να εκφράσουμε τον ύψιστο σεβασμό και τη φιλία του βρετανικού λαού προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αναφέρθηκε στο εθιμοτυπικό που έχει στη «δική μου βουλή στην Βρετανία, όπου κρατάμε ένα όμηρο μέχρι να φύγω» είπε αστειευόμενος και αναρωτήθηκε αν υπάρχει και εκεί μέσα κάποιος εθελοντής.

«Ο πέντε φορές προπάππους μου, Βασιλιάς Γεώργιος Γ΄. Ο Βασιλιάς Γεώργιος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Αμερική και, σας παρακαλώ να είστε σίγουροι, δεν βρίσκομαι εδώ ως μέρος κάποιας πονηρής δράσης της οπισθοφυλακής», αστειεύτηκε ξανά ο βασιλιάς Κάρολος σε μία ομιλία που καταχειροκροτείται.

- Το 1939 ο προπάππους ο βασιλιάς Γεώργιος είχε έρθει στις ΗΠΑ.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μία νέα εποχή, όπου είναι πιο επικίνδυνη και πιο άστατη, από τότε που είχε μιλήσει η αγαπημένη μου μητέρα το 1991. Σήμερα (μιλάμε) για την ασφάλεια» είπε μεταξύ άλλων.

Φέτος σηματοδοτεί επίσης την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβριανοί, υπενθύμισε ο Κάρολος, και είπε ότι με την βασίλισσα Καμίλα θα επισκεφθούν το μνημείο. Στεκόμαστε δίπλα σας στη μνήμη μιας ημέρας που δεν θα πρέπει να ξεχαστεί ποτέ, τόνισε. ο βασιλιάς Κάρολος.

Την επομένη της επίθεσης τότε πιυ το ΝΑΤΟ έθεσε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το άρθρο 5, απαντήσαμε στο κάλεσμα, όπως θα κάνατε κι εσείς, είπε απαριθμώντας τον Β' ΠΠ , το Αφγανιστάν κλπ.

Ο Κάρλος αναφέρθηκε και στην Ουκρανία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να αμυνθεί από την επιθετικότητα της Ρωσίας. «Η ίδια ακλόνητη αποφασιστικότητα που έδειξαν Αμερικανοί και Βρετανοί «κατά τη διάρκεια δύο Παγκοσμίων Πολέμων, του Ψυχρού Πολέμου, του Αφγανιστάν και στιγμών που καθόρισαν την κοινή μας ασφάλεια είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και του πιο θαρραλέου λαού της, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Ο βασιλιάς Κάρολος κάνει εκτενή αναφορά στην προσφορά του ΝΑΤΟ και τη συμβολή της Βρετανίας.

«Η συμμαχία ΗΠΑ - Βρετανίας δεν είναι απλώς στρατηγική - βασίζεται σε 250 χρόνια κοινών αρχών» είπε αποκαλώντας την «πραγματικά μοναδική», και επικαλέστηκε ένα όραμα διατλαντικής συνεργασίας που παραμένει «πιο σημαντική σήμερα από ποτέ».

«Η δέσμευση και η εμπειρογνωμοσύνη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους βρίσκονται στην καρδιά του ΝΑΤΟ, έχοντας δεσμευτεί ο ένας για την άμυνα του άλλου, προστατεύοντας τους πολίτες και τα συμφέροντά μας, διατηρώντας τους Βορειοαμερικανούς και τους Ευρωπαίους ασφαλείς από τους κοινούς μας αντιπάλους» είεπ ο Κάρολος.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε έθνος μόνο του. Αλλά σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον, η συμμαχία μας δεν μπορεί να στηρίζεται σε προηγούμενα επιτεύγματα ή να υποθέτει ότι οι θεμελιώδεις αρχές απλώς διαρκούν» ειπε ο Κάρολος και παρέθεσε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνεργασία ΗΠΑ - Βρετανίας «απαραίτητη».

«Δεν πρέπει να αγνοούμε όλα όσα μας έχουν στηρίξει τα τελευταία 80 χρόνια. Αντίθετα, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτά», είπε παραθέτοντας τις δηλώσεςι Στάρμερ.

Μέσα στα 20 χρόνια κάναμε μία φιλία μεταξύ ΗΠΑ κα Βρετανίας σε κάτι μοναδικό στην ανθώπινη ιστορία, είπε μεταξύ άλλων.

«Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά η συμμαχία μας να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις κοινές μας αξίες με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο. Και να αγνοούμε τις σαφείς εκκλήσεις να γινόμαστε όλο και πιο εσωστρεφείς» πρόσθεσε.

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα λόγια της Αμερικής έχουν βάρος και νόημα, όπως έχουν από την ανεξαρτησία της. Οι πράξεις αυτού του μεγάλου έθνους έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία», είπε ο βασιλιάς Κάρολος. «Ο Πρόεδρος Λίνκολν το κατάλαβε αυτό τόσο καλά, με την αντανάκλασή του στην μεγαλοπρεπή Ομιλία του Γκέτισμπεργκ, που ο κόσμος μπορεί να μην προσέχει τι λέμε, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ τι κάνουμε».

Κλείνοντας την ομιλία του ο βσιλιάς Κάρολος κάλεσε τις ΗΠΑ και τη Βρετανία να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη σχέση τους, με αφορμή και τα 250ά γενέθλια των ΗΠΑ.

«Ας αφιερωθούν ξανά οι δύο χώρες μας, η μία στην άλλη, στην ανιδιοτελή υπηρεσία των λαών μας και όλων των λαών του κόσμου. Ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο».