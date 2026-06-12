Η λίστα με τις επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται.

Σε ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας αναψυκτικών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εντοπίστηκε σοβαρό ζήτημα ασφάλειας που αφορά τη συσκευασία του προϊόντος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για αναψυκτικά της εταιρείας Dalston Soda Company, τα οποία αποσύρονται από την αγορά σε Αγγλία και Σκωτία, λόγω κινδύνου τα αλουμινένια κουτιά να σπάσουν ξαφνικά. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αιχμηρών άκρων, με πιθανότητα τραυματισμού για τους καταναλωτές.

Αυτά είναι τα αναψυκτικά που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα προϊόντα της σειράς Dalston’s Pineapple Soda, τόσο σε μεμονωμένες συσκευασίες 330ml όσο και σε multipack 4x330ml, με συγκεκριμένους κωδικούς παρτίδας και ημερομηνίες λήξης. Ειδικότερα, Dalston’s Pineapple Soda – 330ml με παρτίδα 037130 ανάλωση πριν από 04/08/2027 και συσκευασίες Dalston’s Pineapple Soda – 4 x 330ml multipacks

με παρτίδα 037129 και ημερομηνία ανάλωσης 04/08/2027. Οι καταναλωτές καλούνται, σε περίπτωση που έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν και να τα απορρίψουν με ασφάλεια, αποφεύγοντας οποιαδήποτε προσπάθεια ανοίγματος ή χειρισμού τους. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει σε διαδικασία επιστροφής χρημάτων.