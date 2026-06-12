Σημαντικό πεδίο ελέγχου αποτελούν επίσης τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της αθέμιτης κερδοφορίας σε βασικά αγαθά κατά την περίοδο του υψηλού πληθωρισμού συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2026.

Στο πλαίσιο του νέου Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο θα εξετάσει εάν οι παρεμβάσεις που θεσπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια πέτυχαν τους στόχους τους και σε ποιο βαθμό συνέβαλαν στην αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και στην προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τίθεται η λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), με τον έλεγχο να εστιάζει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος αγροτικών ασφαλίσεων και στην προσαρμογή του απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Εξετάζεται κατά πόσο το υφιστάμενο πλαίσιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παραγωγών και μπορεί να διασφαλίσει έγκαιρες και επαρκείς αποζημιώσεις.

Σημαντικό πεδίο ελέγχου αποτελούν επίσης τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα διερευνήσει τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων, καθώς και τη νομιμότητα της λειτουργίας και της οικονομικής τους διαχείρισης, επιχειρώντας να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.

Στον τομέα της υγείας, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων, με στόχο να εντοπιστούν οι αιτίες που οδηγούν στις καθυστερήσεις εξόφλησης οφειλών και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα, θα εξεταστεί η εφαρμογή των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας για τον καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και η συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ελέγχους στη διαδικασία χορήγησης αδειών εισόδου και διαμονής για εργασιακούς σκοπούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν επιτυγχάνεται ο στόχος της προσέλκυσης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάζει την επάρκεια των μέτρων για τον προσεισμικό έλεγχο και την αντισεισμική τους θωράκιση, σε μια προσπάθεια αποτίμησης της ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων απέναντι σε φυσικούς κινδύνους.