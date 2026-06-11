Μια ευκαιρία να συναντήσετε τον Paco Calvo.

Τι σημαίνει νοημοσύνη όταν παύουμε να τη θεωρούμε αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό; Μπορούν τα φυτά να αντιλαμβάνονται, να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους με τρόπους που διευρύνουν όσα γνωρίζουμε για τη ζωή και τη νόηση;

Ο διακεκριμένος γνωσιακός επιστήμονας, φιλόσοφος της βιολογίας και συγγραφέας του βιβλίου Planta Sapiens, Paco Calvo, έρχεται στην Αθήνα για μία ομιλία με ελεύθερη είσοδο σχετικά με τη νοημοσύνη των φυτών και τις νέες προσεγγίσεις στη σχέση ανθρώπου, τεχνολογίας και έμβιων συστημάτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στο πλαίσιο του 3ου The Lyceum Project που θα διεξαχθεί στις 19–20 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών με θέμα: «Αλληλένδετη Νοημοσύνη: Έμβια. Προγονική. Τεχνητή» (Entangled Intelligence: Animate. Ancestral. Artificial.).

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το World Human Forum και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή προσκαλούν το κοινό σε μια συναρπαστική συνάντηση με έναν πρωτοπόρο στοχαστή, ο οποίος διερευνά τη νοημοσύνη πέρα από τις ανθρωποκεντρικές αντιλήψεις για τη φύση της.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια του World Human Forum.