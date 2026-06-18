Πρόκειται για τους πρώτους ανθρώπους που καταδικάζονται στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Σε πολυετείς ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν δύο άνδρες στη Βρετανία, οι οποίοι κατηγορούνται για κατασκοεπία σε βάρος φιλοδημοκρατικών ακτιβιστών που έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργώντας για λογαριασμό του Χονγκ Κονκ και κατ΄επέκταση της Κίνας.

Οι Chung Biu «Bill» Yuen, 66 ετών, και Chi Leung «Peter» Wai, 41 ετών, ο οποίος εργαζόταν στη Συνοριακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, κρίθηκαν ένοχοι τον περασμένο μήνα για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών μέσω παρακολούθησης συγκεκριμένων στόχων κατά το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται πιθανότατα για τους πρώτους ανθρώπους που καταδικάζονται στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο Wai καταδικάστηκε επίσης για κατάχρηση της επαγγελματικής του ιδιότητας, καθώς χρησιμοποίησε τα συστήματα του υπουργείου Εσωτερικών για να αναζητήσει στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα που παρακολουθούσε.

Οι δύο άνδρες, που διαθέτουν τόσο κινεζική όσο και βρετανική υπηκοότητα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο χαρακτήρισε την υπόθεση «πολιτική κίνηση και κατάχρηση του νόμου».

{https://x.com/Telegraph/status/2067609008379179398}

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Κατά την ανακοίνωση της απόφασης στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, η δικαστής Bobbie Cheema-Grubb τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με επίμονες και συχνά συγκαλυμμένες παρεμβάσεις από ξένους κρατικούς παράγοντες και όσους ενεργούν για λογαριασμό τους.

Όπως ανέφερε, οι σύγχρονες δραστηριότητες ξένων μυστικών υπηρεσιών δεν περιορίζονται πλέον στην κλασική κατασκοπεία στρατιωτικών ή κρατικών μυστικών, αλλά περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις, συλλογή πληροφοριών, εκφοβισμό και στοχοποίηση αντιφρονούντων που έχουν αναζητήσει προστασία στη Βρετανία.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών στον Yuen και δέκα ετών στον Wai.

Η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνόμευσης του Λονδίνου, διοικητής Helen Flanagan, χαρακτήρισε τη δράση των δύο ανδρών «πραγματικά ανατριχιαστική», σημειώνοντας ότι στόχευαν φιλοδημοκρατικούς ακτιβιστές που ζουν στη Βρετανία και διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των αρχών του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας.