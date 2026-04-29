Το αποκάλυψε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής.

Μια αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, μιλώντας ανοιχτά για τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή.

Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά «Άγιος Παΐσιος» μίλησε για τη νέα συνθήκη στη ζωή του και παραδέχτηκε πως δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.

«Περνάω μια περίοδο γεμάτη αλλαγές σε κάθε επίπεδο της ζωής μου. Πλέον κινούμαι μεταξύ Αθήνας και Κύπρου και η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι να μη νιώσουν τα παιδιά μου πως απουσιάζω από τη ζωή τους. Ο χωρισμός είναι μια εμπειρία που σε γεμίζει με έντονα και συχνά αντικρουόμενα συναισθήματα. Θεωρώ πως τόσο εγώ όσο και η Μαρίνα δείξαμε αμοιβαίο σεβασμό σε αυτή τη διαδικασία. Της οφείλω πολλά, καθώς στάθηκε στο πλευρό μου και αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα. Το να μεγαλώνεις μόνος δύο παιδιά είναι μια πρόκληση. Για μένα, τα παιδιά μου θα είναι πάντα προτεραιότητα και ποτέ δε θα τα έβαζα σε δεύτερη μοίρα για χάρη της καριέρας μου», ακούγεται να λέει στο trailer της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» με τον Τάσο Τρύφωνος που θα μεταδοθεί το ερχόμενο Σάββατο.

