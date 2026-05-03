Ωστόσο, δήλωσε, πως δεν θα κινηθεί νομικά.

Ο Τάσος Μπουγάς μίλησε το πρωί της Κυριακής 3 Μαΐου στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ για την ομοιότητα που του επισημαίνουν ότι έχει το κομμάτι του Akyla «Ferto» με το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», δηλώνοντας ότι για να γίνεται η σύγκριση, δεν αποκλείεται η αντιγραφή.

Από τη μεριά του ο Τάσος Μπουγάς εξήγησε, πως ακόμα και αν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στα δύο κομμάτια, δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

«Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το “Ferto” είναι αντιγραφή από το “Θέλεις μπουζούκια πάμε”, για να το λέει τόσος κόσμος, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος, γι’ αυτό δεν με ενοχλεί. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Βεβαίως εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα» είπε ο Τάσος Μπουγάς.

Το τραγούδι του Τάσου Μπουγά:

{https://www.youtube.com/watch?v=Hc2ysxb14Cs}