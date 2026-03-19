Το εντόπισαν σε κατάστημα δώρων αεροδρομίου στην Αυστραλία.

Επιβάτης που κοίταζε τα ράφια καταστήματος δώρων σε αεροδρόμιο της Αυστραλίας, εντόπισε κάτι που δεν έμοιαζε με τα λούτρινα δίπλα του: ήταν ένα ζωντανό πόσουμ.

Το ζώο καθόταν σε ένα ράφι, ανάμεσα σε λούτρινα κάθε είδους, από κοάλα μέχρι καγκουρό. Αλλά εκεί κινούνταν, κάτι που παρατήρησε επιβάτης που μπήκε σε κατάστημα δώρων του αεροδρομίου Χόμπαρτ στην Τασμανία, την Τετάρτη.

Ο επιβάτης το ανέφερε σε μία υπάλληλο του καταστήματος, η οποία δεν πίστευε στα αυτιά της. Εκείνη κάλεσε τη διεύθυνση του αεροδρομίου και ανέφερε που ένα ζωντανό πόσουμ ήταν στο κατάστημα.

Μία από τους υπαλλήλους πρόλαβε να τραβήξει βίντεο με το κινητό τηλέφωνό της, προτού το ζώο αρχίσει να ανησυχεί γιατί ασχολούνταν μαζί του, με συνέπεια να εγκαταλείψει το κατάστημα.

Τελικά, το προσωπικό του αεροδρομίου απομάκρυνε το πόσουμ, σώο και αβλαβές. Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί πώς μπήκε το ζώο στο κατάστημα, ούτε για πόσο έμεινε εκεί, προτού το ανακαλύψουν.

