Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για τη χειρόγραφη υποβολή στις επιχειρήσεις.

Παρά τον εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, ειδικές καταστάσεις –όπως εκκαθαρίσεις, τεχνικά προβλήματα ή ιδιαίτερες νομικές μορφές– εξακολουθούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις την φυσική – χειρόγραφη κατάθεση δηλώσεων ή δικαιολογητικών στις ΔΟΥ.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (έντυπο Ν), η χειρόγραφη υποβολή αφορά κυρίως ειδικές ή έκτακτες καταστάσεις, όπως περιπτώσεις μετασχηματισμών εταιρειών, εκκαθαρίσεων που υπερβαίνουν το έτος, υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα με εισόδημα, επιχειρήσεις με πολλαπλά κληροδοτήματα ή περιπτώσεις αναστολής ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Επιπλέον, χειρόγραφη διαδικασία απαιτείται όταν προκύπτουν τεχνικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή ή όταν πρόκειται για συγκεκριμένες τροποποιητικές δηλώσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περίπτωση κατά την οποία μια δήλωση έχει ήδη κατατεθεί χειρόγραφα, καθώς τότε και κάθε μεταγενέστερη τροποποιητική για το ίδιο φορολογικό έτος υποβάλλεται υποχρεωτικά με τον ίδιο τρόπο στη ΔΟΥ .

Ένα πρώτο παράδειγμα αφορά επιχείρηση που βρίσκεται σε εκκαθάριση για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική δήλωση εκκαθάρισης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αλλά κατατίθεται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός ενός μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση είναι επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλει τη δήλωσή της χειρόγραφα. Αν στη συνέχεια προκύψει ανάγκη για τροποποιητική δήλωση, αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myAADE, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί εκ νέου χειρόγραφα στην ίδια υπηρεσία.

Ένα τρίτο παράδειγμα αφορά τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Αν μια επιχείρηση δεν μπορέσει αποδεδειγμένα να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή, τότε έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τη δήλωση χειρόγραφα στη ΔΟΥ, μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Τέλος, χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση νομικού προσώπου που διαχειρίζεται περισσότερα από ένα κληροδοτήματα. Επειδή απαιτείται ξεχωριστή απεικόνιση στοιχείων για κάθε κληροδότημα, η δήλωση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή

Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει και μεικτές διαδικασίες. Ενδεικτικά, σε περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με επιφύλαξη, η αρχική δήλωση κατατίθεται ηλεκτρονικά, όμως ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία εντός τριάντα εργάσιμων ημερών.

Ως προς τις προθεσμίες, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις γενικές διατάξεις. Για τα περισσότερα νομικά πρόσωπα, η υποβολή πραγματοποιείται από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου του επόμενου φορολογικού έτους.

Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις ισχύουν διαφορετικά χρονικά όρια. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή, ενώ σε περιπτώσεις εκκαθάρισης η οριστική δήλωση υποβάλλεται επίσης εντός ενός μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, παρέχεται προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας για κατάθεση στη ΔΟΥ .

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι ως ημερομηνία υποβολής στις χειρόγραφες διαδικασίες θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής μέσω ταχυδρομείου είτε η ημερομηνία κατάθεσης αιτήματος ή φυσικού φακέλου, στοιχείο που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών .