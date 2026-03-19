Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα ενόψει Πάσχα 2026, τι αλλάζει στο ωράριο - Ποια Κυριακή θα μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα για τα εορταστικά ψώνια.

Φέτος το Πάσχα 2026 θα το γιορτάσουμε νωρίς καθώς στις 12 του μήνα «πέφτει» Κυριακή του Πάσχα. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα καταστήματα αναπροσαρμόζουν το ωράριο λειτουργίας τους εφαρμόζοντας εορταστικό ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να κάνουν τις πασχαλινές τους αγορές και να προμηθευτούν τα απαραίτητο για το πασχαλινό τραπέζι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ωράριο των καταστημάτων αναπροσαρμόζεται παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας και τα καταστήματα επιστρέφουν στο κλασικό τους ωράριο μετά το Μεγάλο Σάββατο. Η Κυριακή των Βαίων που φέτος «πέφτει» Κυριακή 5 Απριλίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ μένουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00 με εξαίρεση τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα που λειτουργούν μέχρι τις 20:00.

Πότε ξεκινά το πασχαλινό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκινά το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) και θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Ειδικότερα, την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ. Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0pyenp99yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάσχα 2026: Τι θα ισχύσει για το ωράριο των καταστημάτων στην Αττική

Μέχρι στιγμής ο εμπορικός σύλλογος της Αθήνας αλλά και αυτός του Πειραιά δεν έχούν εκδώσει σχετική ανακοίνωση για το φετινό πασχαλινό ωράριο όμως κατά παράδοση θα ακολουθήσουν τα πρότυπα που έχει ανακοινώσει ο αντίστοιχος της Θεσσαλονίκης.

Το ωράριο των καταστημάτων την Μεγάλη Εβδομάδα

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, διευκολύνοντας την αυξημένη αγοραστική κίνηση. Τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα με ιδιαίτερο θρησκευτικό χαρακτήρα, τα καταστήματα θα ανοίξουν αργότερα, συνήθως από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από το πρωί έως το μεσημέρι, ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι. Την Κυριακή του Πάσχα, όπως και τη Δευτέρα του Πάσχα, η αγορά παραμένει κλειστή.

Κυριακή των Βαΐων 2026 με ανοιχτά καταστήματα

Η Κυριακή των Βαΐων, στις 5 Απριλίου, αποτελεί ορόσημο για την αγορά, καθώς τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Παραδοσιακά, πρόκειται για μία από τις πιο εμπορικές ημέρες της περιόδου, με αυξημένη επισκεψιμότητα σε εμπορικούς δρόμους και καταστήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4176xj981d?integrationId=40599y14juihe6ly}