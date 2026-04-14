Προσφορά περισσότερων από 2.000 εορταστικών γευμάτων και 430 συσκευασιών νωπού κρέατος σε χιλιάδες συμπολίτες μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γιατί κάθε πράξη φροντίδας που δίνει ελπίδα, αξίζει.

Με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο και την τοπική κοινωνία, η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πασχαλινές δράσεις κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στους δύο μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

Ένα Γεύμα Αγάπης στην καρδιά της Αθήνας

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, το ελπιδοφόρο μήνυμα της αλληλεγγύης έφτασε σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας. Σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), η Lidl Ελλάς υποστήριξε το καθιερωμένο Γεύμα Αγάπης στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ.

Προσφέρθηκαν συνολικά 1.300 πλήρεις μερίδες παραδοσιακών πιάτων, που περιλάμβαναν αρνί με πατάτες φούρνου, σαλάτα, τσουρέκι και το πασχαλινό κόκκινο αυγό.

Επιπρόσθετες μερίδες διανεμήθηκαν σε κρίσιμες δομές φιλοξενίας, όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και η Εστία των Αθηνών.

Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για τον περιβαλλοντικό της χαρακτήρα , καθώς με τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών και συστημάτων κομποστοποίησης, επιτεύχθηκε η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.

Πολυεπίπεδη στήριξη στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, η Lidl Ελλάς στάθηκε αρωγός στο έργο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών για τις ημέρες των εορτών.

760 Εορταστικά Γεύματα: Το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, διανεμήθηκαν πακέτα γευμάτων σε ωφελούμενους των συσσιτίων και των Δομών Αστεγίας (Υπνωτήριο, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας).

Ενίσχυση του οικογενειακού τραπεζιού: H προσφορά επεκτάθηκε με τη δωρεά 430 συσκευασιών νωπού κρέατος , οι οποίες διατέθηκαν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το εορταστικό τραπέζι σε ευπαθείς οικονομικά οικογένειες.

Συνέχεια στη φροντίδα: Η στήριξη παρέμεινε ενεργή καθ’ όλη την πασχαλινή περίοδο, με παροχή γευμάτων στις δομές αστεγίας την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, καθώς και την Κυριακή του Θωμά.

Με τη δράση αυτή, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική προσφορά δεν είναι μια αποσπασματική κίνηση, αλλά μια διαρκής δέσμευση για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Γιατί κάθε πράξη φροντίδας που δίνει ελπίδα και ανακουφίζει τους συνανθρώπους μας, είναι μια πράξη που αξίζει.