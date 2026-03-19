Για τη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς «Τότε και Τώρα» μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star», παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, όπου επιβεβαίωσε ότι η σειρά «Τότε και Τώρα» θα επιστρέψει με νέα επεισόδια και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το project προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ και ξεκίνησε ως μία σειρά στο YouTube, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει τη θετική ψήφο εμπιστοσύνης, τόσο του κοινού όσο και του σταθμού.

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Breakfast@Star», έγινε γνωστό ότι η σειρά, πήρε το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν, ενώ σήμερα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, επιβεβαίωσε την είδηση.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, ανέφερε: «Δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές για την ανανέωση του... Δεν ξέρω τι είναι ανακοινώσιμο. Έχουμε μια προφορική συμφωνία και συγκατάθεση και κοιτάμε ήδη χώρους για τα γυρίσματα της νέας σεζόν».

Και συνέχισε: «Η δεύτερη σεζόν θα έχει τον ίδιο ψυχισμό, ο οποίος θα διανθιστεί. Πίστευα πολύ σε αυτό και επέμενα να το πάμε σε τηλεοπτική στέγη… Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το κανάλι και την παραγωγή…»

«Καταφέραμε με την Έλενα και την παραγωγή να κάνουμε κάτι όμορφο. Πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα τη δεύτερη χρονιά. Στόχος μου είναι να πάει ψηλά... Πάντα να αγαπηθεί πιο πολύ, να δούμε τι λάθη κάναμε και να διορθώσουμε. Πάντα ήμουν στο παιχνίδι της τηλεθέασης, αλλά δεν είμαι νουμεράκιας».

