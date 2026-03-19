Η 25η Μαρτίου θα γιορταστεί φέτος νωρίτερα στο Μεσολόγγι με στρατιωτική παρέλαση και επίδειξη F-16 για την ιστορική επέτειο των 200 ετών από την ηρωϊκή Έξοδο.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανακοίνωσε ότι ο φετινός εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Η μεταφορά της ημερομηνίας εντάσσεται στο πλαίσιο των εμβληματικών εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων και την απόδοση των δεουσών τιμών στην επέτειο, η οποία φέτος φέρει ιδιαίτερο ιστορικό βάρος για την πόλη. Ιδιαίτερο συμβολισμό προσδίδει η παρουσία του Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με την αεροπορική επίδειξη της ομάδας F-16 «ΖΕΥΣ».

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

07:00 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ.κ. Δαμασκηνού.

09:20 π.μ.: Πέρας προσέλευσης επισήμων.

09:30 π.μ.: Άφιξη Εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης.

10:00 π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.

11:00 π.μ.: Κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων.

12:00 μ.: Επετειακή παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων στην Ανατολική Περιμετρική Κλείσοβας.

13:30 μ.: Αεροπορική επίδειξη από το F-16 «ΖΕΥΣ».

Η φετινή εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει ένα ιστορικό και εντυπωσιακό γεγονός, τιμώντας την Ελληνική Επανάσταση και τον ηρωισμό των προγόνων, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν σπάνιες στρατιωτικές επιδείξεις.

Παράλληλα σύμφωνα με το nafpaktianews.gr έντονη θα είναι και η παρουσία της μαθητικής κοινότητας, καθώς όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ναυπάκτου θα συμμετάσχουν στη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση. Η συμμετοχή των μαθητών δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση, καθώς η νέα γενιά καλείται να τιμήσει την ιστορία και να κρατήσει ζωντανές τις αξίες της ελευθερίας και της θυσίας. Με την παρουσία τους, οι μαθητές της Ναυπάκτου στέλνουν μήνυμα ενότητας, συνέχειας και εθνικής υπερηφάνειας, συμβάλλοντας σε μια ιστορική στιγμή που αναμένεται να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων.

