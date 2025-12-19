Η τετράδα του τελικού για το GNTM 2025, μόλις διαμορφώθηκε!

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του GNTM 6, έχει έρθει μετά από μία σειρά αναμετρήσεων δοκιμασιών και αντιπαραθέσεων.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, τα έξι μοντέλα, κλίθηκαν να χορέψουν και να φλερτάρουν στο απόλυτο High Fashion Party, ενώ λίγο πιο πριν είχαν υποδεχτεί στη βίλα τους συγγενείς και τους φίλους τους.

Η σημερινή δοκιμασία, χωρίστηκε σε δύο επιμέρους σκέλη. Στην πρώτη φάση τα μοντέλα ανέβηκαν στο βάθρο δίπλα σε δέκα επαγγελματίες με σκοπό να ξεχωρίσουν και να αναδειχθούν.

Αντίστοιχα, σε δεύτερο χρόνο, έπρεπε να αποδείξουν τις ικανότητές τους στο φλερτ, ποζάροντας στο πλευρό δύο συναδέλφων τους. Στόχος τους να δείξουν χημεία, δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, χωρίς να κοιτούν τον φακό του φωτογράφου.

{https://www.instagram.com/p/DSa8Bu2iOQO/?hl=el&img_index=1}

GNTM 2025: Η διπλή αποχώρηση του ημιτελικού

Κάθε μοντέλο λοιπόν, παρέδωσε στο πλατό δύο διαφορετικές λήψεις, μία ολόσωμη και μία κοντινή, από τις οποίες και κρίθηκαν για το βλέμμα τη στάση και τον «αέρα» τους.

Η ιδιαιτερότητα της σημερινής δοκιμασίες, ήρθε όταν οι διαγωνιζόμενοι ενημερώθηκαν πως στο πλευρό τους θα πόζαραν και οι κριτές τους, ενώ αμέσως μετά θα έπρεπε να αποχωρήσουν οι δύο από τους έξι. Στην κριτική σήμερα συμμετείχαν ενεργά Ηλιάνα και η Ζενεβιέβ.

{https://www.instagram.com/p/DSa9PQyDewS/?hl=el&img_index=1}

Ο σημερινός ημιτελικός λοιπόν, γεμάτος ένταση, λάμψη και φλερτ, έφερε στην κορυφή της δοκιμασίας την Ξένια, τον Ανέστη, τον Γιώργο και την Ειρήνη οι οποίοι απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια και από τους πέντε κριτές και κέρδισαν επάξια την θέση τουε στον αυριανό τελικό.

{https://www.youtube.com/watch?v=N1-I7ac6Mdo&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Παρ’ όλα αυτά, την μάχη λίγο πριν από τον τελικό, την έχασε ο Μιχάλης, του οποίου οι φωτογραφίες, φάνηκαν «στημένες» και καθόλου αυθόρμητες. Όπως αναφέρθηκε από τους κριτές, κατάφερε να βγει όμορφος, χωρίς όμως να υπάρξει η «έξτρα» πινελιά και λάμψη που χρειαζόταν για τη σημερινή δοκιμασία.

Στο πλευρό του όμως βρέθηκε και η Ραφαηλία, η οποία όσο και να προσπάθησε να διασκεδάσει, φάνηκε να είναι ιδιαίτερα «σφιγμένη» πάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα οι λήψεις της, να μην είναι αντιπροσωπευτικές. Αν και εκείνη, απέσπασε θερμά σχόλια, οι απαιτήσεις των κριτών έχουν αυξηθεί και όλα κρίνονται στην λεπτομέρεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=1bW90P2HET4&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Αύριο λοιπόν, οι τέσσερις καλύτεροι, έρχονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερες δοκιμασίες γεμάτες με ένταση και πάθος για την νίκη.

Ποιος ή ποια θα αγγίξει την κορυφή, θα κερδίσει τον τίτλο και τα έπαθλα;