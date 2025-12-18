Το φλερτ και ο ανταγωνισμός συνεχίζονται στο GNTM 2025.

Με μία δοκιμασία που άναψε «φωτιές» ήρθαν αντιμέτωπα σήμερα τα μοντέλα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στο GNTM 2025.

Συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι, κλίθηκαν να χορέψουν και να φλερτάρουν στα πλαίσια ενός High Fashion Party, ενώ η δοκιμασία, χωρίστηκε σε δύο επιμέρους ζητούμενα.

Στο πρώτο μέρος, τα έξι μοντέλα ανεβαίνουν στο βάθρο δίπλα σε δέκα επαγγελματίες.

Ο στόχος; Να ξεχωρίσουν χωρίς να «χαθούν» στο πλήθος. Σε δεύτερο χρόνο, τα μοντέλα, έπρεπε να φλερτάρουν και να κερδίσουν το ιδανικό κλικ που θα αποπνέει χημεία και δυναμισμό.

Παρ’ όλα η δοκιμασία, έφερε στην επιφάνεια ζήλειες και αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα όταν η Ξένια και η Ραφαηλία ανέλαβαν δράση και πόζαραν φλερτάρωντας με τον Jacob, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο για να συμμετάσχει στη φωτογράφιση.

Η ζήλια κορυφώθηκε από την πλευρά του Μιχάλη όταν η Ραφαηλία, ανέβηκε στη σκηνή.

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενο σετ τα δύο μοντέλα, είχαν μοιραστεί ένα «παθιασμένο» φιλί στα πλαίσια της δοκιμασία όπου καλούνταν να ποζάρουν ως νιόπαντρο ζευγάρι.

Στο σήμερα ωστόσο, όσο η Ραφαηλία χόρευε, ο Μιχάλης, δέχτηκε πολλαπλά σχόλια από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον «πείραζαν» για το γεγονός, με τον ίδιο να συνεχίζει την πλάκα και να δείχνει φανερά τη ζήλια του.

{https://www.youtube.com/watch?v=XDB4K4sij0E&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Αντίστοιχα, το σετ της Ξένιας, έφερε αναστάτωση στον Ανέστη, ο οποίος παραδέχτηκε πως τον τελευταίο καιρό οι δυο τους έχουν έρθει πιο κοντά, έχοντας αναπτύξει μία παραπάνω οικειότητα.

Συγκεκριμένα, όσο η Ξένια προσπαθούσε να πετύχει το τέλειο κλικ έχοντας στο πλευρό της τον Jacob, ο Γιώργος και Μιχάλης, σχολίαζαν «ανάβοντας φωτιές».

Σε δεύτερο χρόνο ο ίδιος ανέφερε: «Εντάξει με την Ξένια, από τη στιγμή που μείναμε πιο λίγοι στο σπίτι, έχουμε έρθει πιο κοντά. Την έχω γνωρίσει καλύτερα, είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Όμως αυτό που έκανε ο Κούτρης (σ.σ Μιχάλης), δεν ήταν ωραίο. Εγώ δεν τον πείραξα για τη Ραφαηλία και λέει για τη Ξένια λες και έχει δει κάτι μέσα στο σπίτι. Πετάει υπονοούμενα. Επειδή μιλάμε το βράδυ, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι Κούτρης και πέφτουμε με τη μία».

{https://www.youtube.com/watch?v=DbEsEJwxF8I&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}