Στα 36,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο online τζίρος στην Ελλάδα το 2025, αντιστοιχώντας μόλις στο 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, παρά τη σχεδόν καθολική ψηφιακή διείσδυση σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα σταθερό χάσμα ανάμεσα στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και τη μετατροπή τους σε επιχειρηματικά έσοδα.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ελληνική οικονομία έχει προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι πλέον σχεδόν καθολική για τις επιχειρήσεις, ενώ η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες έχει παγιωθεί στην καθημερινότητα. Ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν ότι η εκτεταμένη ψηφιακή υιοθέτηση δεν συνοδεύεται ακόμη από ανάλογη συνεισφορά στον τζίρο.

Σύμφωνα με την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2025 της ΕΛΣΤΑΤ, οι online πωλήσεις ανήλθαν σε 36,1 δισ. ευρώ, σε σύνολο κύκλου εργασιών 380,8 δισ. ευρώ. Πρακτικά, μόλις περίπου ένα στα δέκα ευρώ των εσόδων των ελληνικών επιχειρήσεων προέρχεται από το Διαδίκτυο, ποσοστό χαμηλό σε σχέση με το επίπεδο ψηφιακής διείσδυσης.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Από τις 47.849 επιχειρήσεις που καλύπτει η έρευνα, το 98,7% διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσω σταθερής ή κινητής πρόσβασης. Παρ’ όλα αυτά, μόνο μία στις τέσσερις αξιοποιεί το Διαδίκτυο για τη λήψη παραγγελιών. Συγκεκριμένα, 12.347 επιχειρήσεις, ποσοστό 25,8%, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων, ειδικών εφαρμογών ή συστημάτων EDI το 2025, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στη βασική ψηφιακή υποδομή και τη στρατηγική εμπορική αξιοποίησή της.

Αντίθετα, οι καταναλωτές εμφανίζονται σαφώς πιο ώριμοι ψηφιακά. Το 2025, το 89,2% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο, ενώ το 88,7% των νοικοκυριών διέθετε σύνδεση από την κατοικία. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι το 69,2% των χρηστών του Διαδικτύου πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές ή παραγγελίες αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, ποσοστό αυξημένο κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024.

Η ανάλυση των κατηγοριών δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα επικεντρώνεται κυρίως στις υπηρεσίες. Το 61,8% όσων αγόρασαν online προμηθεύτηκαν εισιτήρια για πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα και δραστηριότητες αναψυχής, ενώ το 53,6% αγόρασε υπηρεσίες μεταφοράς και μετακίνησης, όπως εισιτήρια ΚΤΕΛ, αστικών συγκοινωνιών, ταξί ή αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές. Υψηλή είναι και η συμμετοχή των κρατήσεων καταλυμάτων, με το 40,9% να αγοράζει online υπηρεσίες διαμονής από ξενοδοχεία ή ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν επίσης τα ψηφιακά προϊόντα και το περιεχόμενο, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, παιχνίδια και λογισμικό. Στις συνδρομητικές υπηρεσίες, το 57% των καταναλωτών αγόρασε ή ανανέωσε συνδρομές για streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών γεγονότων, ενώ ακολουθούν οι μουσικές συνδρομές με 16,5%. Οι ηλεκτρονικές αγορές επεκτείνονται ακόμη σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, ασφαλιστικά προϊόντα και, σε μικρότερο βαθμό, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση υπάρχει, αλλά η μετατροπή της σε επιχειρηματικά έσοδα παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.