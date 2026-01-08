Ο παρουσιαστής μίλησε για το ατύχημα του στέρησε την την παρουσιά του στη χθεσινή εκπομπή.

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό», μετά την πρόσφατη απουσία του, η οποία οφειλόταν σε σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος το προηγούμενο βράδυ μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία στο τηλεοπτικό κοινό.

Με την επιστροφή του στην εκπομπή, ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε έντονο πόνο και να λαμβάνει αρκετή φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Παρά τη δυσκολία, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τα εκατοντάδες μηνύματα αγάπης που έλαβε.

Όπως ανέφερε, το ατύχημα συνέβη έπειτα από πτώση στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη και να υποστεί μια μικρή ζημιά, γεγονός που τον αναγκάζει να παίρνει έως και εννέα χάπια την ημέρα. Παρά τη ζαλάδα και την ταλαιπωρία, τόνισε πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί, σαν ροκ συγκρότημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ… Καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν μια μέρα πάθεις κάτι και δεις εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι δόξα τω θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά. Έπεσα στο σπίτι, χτύπησα στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω… Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα 9 χάπια τη μέρα, οπότε συγχωρήστε με, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Το είπα και εχθές, αυτό που πρέπει να ευχόμαστε στους άλλους είναι υγεία, το μόνο που αξίζει είναι η υγεία, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ για τις ευχές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj1haaydsk1?integrationId=40599y14juihe6ly}