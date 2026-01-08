Την Παρασκευή οδηγούνται στον ανακριτή οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι επίσης εμπλέκονται στον θανάσιμο ξυλοδαρμό στην Πάτρα.

Προθεσμία να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε από την ανακριτή την Πέμπτη ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 31χρονου στην Πάτρα.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε την Πέμπτη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον έλαβε προθεσμία, για να απολογηθεί.

Ο 26χρονος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση. Την Παρασκευή, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι επίσης εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Αυτοί παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται πως μετά από συμπλοκή τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, ο 31χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjfahcjr19t?integrationId=40599y14juihe6ly}