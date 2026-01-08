Το νέο μήνυμα του Τραμπ προς την Τεχεράνη. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στον δρόμο, θα το πληρώσουν ακριβά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά την Τεχεράνη ότι αν σκοτώσει διαδηλωτές, τότε το Ιράν «θα το πληρώσει ακριβά» και «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Ήδη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι εάν σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές, τότε οι ΗΠΑ θα «σώσουν την κατάσταση», αναφέροντας χαρακτηριστικά «έχουμε οπλίσει και είμαστε έτοιμοι».

Τώρα, επανέλαβε τις απειλές, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Salem News Channel. Όταν ρωτήθηκε εάν στόχος του είναι η κατάρρευση του καθεστώτος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το πω, αλλά δεν τα πάνε καλά, τα πηγαίνουν πολύ άσχημα».

«Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, όπως τείνουν να κάνουν στις εξεγέρσεις τους, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», τόνισε. «Ξέρουν, τους έχει ειπωθεί πολύ έντονα, ότι αν το κάνουν αυτό θα το πληρώσουν ακριβά», υπογράμμισε σε άλλο σημείο.

Ο δημοσιογράφος του επεσήμανε ότι ήδη υπάρχουν νεκροί στο κίνημα των διαδηλώσεων. «Κάποιοι έχουν σκοτωθεί λόγω προβλημάτων με τον έλεγχο του πλήθους. Τα πλήθη που είναι μεγάλα που ποδοπατιούνται και σκοτώνονται. Δεν ξέρω αν μπορώ να θεωρήσω κάποιον υπεύθυνο για αυτό», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα συναντούσε τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του έκπτωτου σάχη, απάντησε πως δεν πιστεύει ότι θα άρμοζε να κάνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το μήνυμά του προς τους Ιρανούς πολίτες ήταν να «υποστηρίξουν σθεναρά την ελευθερία» και πως «είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει» στη χώρα τους.

Η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ

ΥΠΕΞ Ιράν: Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά είμαστε έτοιμοι για αυτόν

Το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά είναι έτοιμο για αυτό, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, για το πυρηνικό πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες θα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

«Η Αμερική και το Ισραήλ δοκίμασαν την επίθεση στο Ιράν και η στρατηγική τους είχε ακραία αποτυχία. Εάν το επαναλάβουν, θα αντιμετωπίσουν τα ίδια αποτελέσματα», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λίβανο.

«Είμαστε έτοιμοι για κάθε επιλογή. Δεν επιθυμούμε έναν πόλεμο, αλλά είμαστε έτοιμοι για αυτόν», τόνισε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη δια διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα αμοιβαία συμφέροντα», υπογράμμισε.

Μόλις οι ΗΠΑ «φτάσουν στο συμπέρασμα ότι οι εποικοδομητικές και θετικές συνομιλίες είναι το πλαίσιο και όχι η υπαγόρευση διαταγών, τότε θα είναι γόνιμες αυτές οι διαπραγματεύσεις», συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον 41 νεκροί από τις διαδηλώσεις, χωρίς ίντερνετ η χώρα

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν για 12η ημέρα και έως τώρα τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαμαρτυρίες, ενώ περισσότεροι από 2.270 έχουν συλληφθεί.

Το βράδυ της Πέμπτης, άνθρωποι φώναζαν από τα σπίτια τους και έκαναν πορεία στους δρόμους της Τεχεράνης, έπειτα από ανάρτηση του Ρέζα Παχλαβί με την οποία καλούσε να γίνουν μαζικότερες διαμαρτυρίες απόψε και αύριο. Λίγο αφότου ξεκίνησε η νέα διαμαρτυρία, υπήρξε διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα στο Ιράν.

Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους και κάποιοι πολίτες φώναζαν συνθήματα υπέρ του γιου του έκπτωτου σάχη, σύμφωνα με το Associated Press. «Θάνατος στον δικτάτορα», «Θάνατος στην Ισλαμική Δημοκρατία» και «Αυτή είναι η τελευταία μάχη. Ο Παχλαβί θα επιστρέψει», ήταν μερικά από τα συνθήματα.

