Στις 9 θα ξεκινήσουν τα σχολεία αύριο, ανοικτό το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του ωραρίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Αργότερα θα χτυπήσει αύριο του κουδούνι στα σχολεία του Καρπενησίου λόγω επικείμενου παγετού που φέρνει η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου «τη Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, λόγω παγετού, όλες οι σχολικές μονάδες *Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης* του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσουν από τις *9:00*. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το ωράριό τους. Σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση νωρίς το πρωί.»

