«Είμαστε πολύ τυχεροί που το εντοπίσαμε έγκαιρα».

Καλεσμένος στο Buongiorno ήταν το πρωί της Πέμπτης ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος μίλησε για την προσωπική του ζωή κι αποκάλυψε για πρώτη φορά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγός του, Κατερίνα Παγώνη, πέρυσι.

«Πέρυσι η γυναίκα μου αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Δεν το είπα ποτέ, το λέω σε σένα… Δε θεωρώ ότι είναι κακό να λες πράγματα. Ήταν μετά το Πάσχα, τρώγαμε ξύλο, κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή… Και προέκυψε αυτό και με έκανε να καταλάβω με τι ασχολείσαι τώρα;», είπε ο παρουσιαστής.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr