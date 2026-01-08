«Μην τολμήσετε» να στείλετε ΜΑΤ στα μπλόκα των αγροτών, προειδοποίησε ο Χαρίτσης.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε η αντιπολίτευση στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει «πραγματικό διάλογο με τους αγρότες», κατηγορώντας την πως δεν την εμπιστεύονται οι παραγωγοί γιατί «έβαλε πλάτη στο μεγάλο ριφιφί με τις επιδοτήσεις».

«Εμείς είμαστε με τους ανοιχτούς δρόμους και τα ζωντανά χωριά», σημείωσε εν συνεχεία, σχολιάζοντας το δίλημμα που θέτει η ΝΔ, αν το ΠΑΣΟΚ είναι υπερ των ανοιχτών ή των κλειστών δρόμων, προσθέτοντας πως «εμείς είμαστε με τους νέους ανθρώπους που παράγουν με μια κανονική χώρα και όχι με μια χώρα με 2 αστικά κέντρα με μια έρημη ύπαιθρο».

«Η επιβίωση του αγρότη προϋποθέτει σύγκρουση με τον δρόμο που ακολουθείτε εσείς και η ΕΕ. Στο δικό σας χέρι είναι να ικανοποιήσετε εδώ και τώρα τα δίκαια αιτήματα τους και αφήστε τις διακομματικές επιτροπές του αντιπερισπασμού. Λέει ο λαός, όταν δε θες να λύσεις πρόβλημα, κάνεις μια επιτροπή», επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάλεσε τον πρωθυπουργό να κατέβει στα μπλόκα να συζητήσει με τους αγρότες.

«Οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους γιατί η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ψίχουλα και σε αγαστή συνεργασία με την ηγεσία της εισαγγελίας απειλεί σήμερα με συλλήψεις και αυτόφωρα. Ο αγροτικός κόσμος αφανίζεται. Κυκλοφορούν φήμες για αποστολή ΜΑΤ στα μπλόκα… Ένα έχω να πω, μην το τολμήσετε. Μην τολμήσει η κυβέρνηση να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά», τόνισε σε υψηλούς τόνους από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά και για τη στάση που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστική τη δήλωση του πρωθυπουργού, αλλά και για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, επιμένοντας στην απόσυρσή του.