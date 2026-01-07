«Αγριεύει» ο καιρός με καταιγίδες και άνεμους έως 9 μποφόρ.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην τις επόμενες ώρες με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως και 9 μποφόρ να σφυροκοπάνε σε πρώτη φάση κυρίως την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, τη Θράκη και την Αττική. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του δίνει το πλαίσιο που θα κινηθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη χώρα σε πρώτη φάση το επόμενο 24ωρο ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέος κύκλος βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το Α. Αιγαίο.

Χαρακτηριστικό της αυξημένης προσοχής που χρειάζεται στους ανέμους η αναφορά Ζιακόπουλου ότι «οι άνεμοι η αιχμή του δόρατος της κακοκαιρίας». Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, έντονη επιδείνωση του καιρού αναμένεται το επόμενο 24ωρο, καθώς βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΑ Βαλκάνια, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που φτάνει έως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται ανατολικά. Παράλληλα, δευτερεύον χαμηλό στη Νότια Αδριατική ενισχύει τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Την Πέμπτη (8/1), ισχυροί άνεμοι 7-9 μποφόρ θα πλήξουν κυρίως την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, τη Θράκη και την Αττική, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα πεδινά. Την Παρασκευή (9/1), οι άνεμοι θα στραφούν σε ΒΔ με ένταση 5-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Το Σάββατο (10/1) προβλέπεται νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το Αιγαίο, με χιόνια στα ορεινά της ΒΔ Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η Αττική, τα νησιά του Β-Α Αιγαίου και η Θράκη βρίσκονται στο «μάτι» των ισχυρών ανέμων, ενώ οι Δ-ΒΔ άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στον Κορινθιακό και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα (Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Α. Πελοπόννησο).

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για την νέα κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα σφυροκοπήσουν οι άνεμοι

Βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΑ Βαλκάνια, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται ανατολικά. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ένα δευτερεύον χαμηλό που βρίσκεται στη Ν. Αδριατική. Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα, τη Θράκη και το πρωί στη δυτική χώρα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και στις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου (κάτι θα κάνει στην Κόνιτσα, δύσκολο για τα Γιάννενα) και της Δ. Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ με ένταση 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση.

Την Παρασκευή (9/1), λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και τις βραδινές-νυχτερινές ώρες στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ στη Δ. Ελλάδα σε Δ-ΝΔ ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Το Σάββατο (10/1), αναμένεται νέος κύκλος βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το Α. Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της ΒΔ Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.

* Από απόψε το βράδυ και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας (Πέμπτης) η μεγάλη ένταση των ανέμων είναι πιθανό να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σε πρώτη φάση, οι ΝΔ άνεμοι φαίνεται ότι θα είναι πιο επικίνδυνοι στην περιοχή της Αττικής, τα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου και τη Θράκη.

Σε δεύτερη φάση, οι Δ-ΒΔ άνεμοι θα είναι επικίνδυνοι στον Κορινθιακό και λόγω καναλισμού κατά τόπους στην ανατολική ηπειρωτική χώρα (Θεσσαλία, Α. Στερεά Ελλάδα, Α. Πελοπόννησο).