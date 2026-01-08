Η αγορά κινήθηκε ανοδικά παρά το διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, το οποίο συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Άνοδο 1,87% κατέγραψε στη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.204,24 μονάδες, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιανουάριο του 2010.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 661,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 134,38 εκατ. τεμάχια. Διακινήθηκαν συνολικά 54 πακέτα αξίας 75,85 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 50 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 64 με απώλειες.

Η αγορά κινήθηκε ανοδικά παρά το διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, το οποίο συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, μετά και τις εξελίξεις που αφορούν τη συμμετοχή της UniCredit στην Alpha Bank, καθώς και την έκθεση της Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,07% και έκλεισε στις 2.520 μονάδες. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε άνοδο 6,04%, της Eurobank 5,17%, της Εθνικής Τράπεζας 4,98%, της Alpha Bank 1,32%, της Optima 1,57% και της Τράπεζας Κύπρου 0,7%.

Σύμφωνα με ανάλυση της Deutsche Bank, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες κατέγραψαν αποδόσεις υψηλότερες των εκτιμήσεων. Ο οίκος διατηρεί σύσταση «Buy» για όλες τις τράπεζες, με τιμή-στόχο για την Eurobank τα 4,10 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς τα 8,75 ευρώ, για την Alpha Bank τα 4,10 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα τα 15,30 ευρώ, την οποία αναβάθμισε από «Hold». Για την Τράπεζα Κύπρου δίνεται επίσης σύσταση «Buy» με τιμή-στόχο τα 10,10 ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κατέγραψε άνοδο 2,07% στις 5.580 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,69% στις 2.885 μονάδες.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, άνοδο σημείωσαν μεταξύ άλλων οι μετοχές της Coca-Cola, της Jumbo, της Cenergy και της ΔΕΗ, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι Motor Oil, ΟΠΑΠ, Metlen, ElvalHalcor και ΕΛΠΕ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση απώλειες κατέγραψαν οι Ελλάκτωρ, Qualco, Fourlis και EXAE.