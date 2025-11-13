Η ερμηνεία της Ελένης Δήμου που συγκίνησε το πλατό του «Buongiorno».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου η Ελένη Δήμου, η οποία και παραχώρησε μια ιδιαίτερη συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, μίλησε για τα «όχι» και τα «ναι» που έχει πει και πλέον έχει μετανιώσει, ενώ συγκίνησε το πλατό - και ιδιαίτερα τον Ανδρέα Μικρούτσικο - με την ερμηνεία της και το τραγούδι «Τσιμπιδάκια».

Συγκινεί η Ελένη Δήμου

Αρχικά λοιπόν, η ερμηνεύτρια με τη χαρακτηριστική χροιά της, απάντησε σε σχετικά ερωτήματα για το αν υπάρχει κάτι το οποίο την έχει κάνει να μετανιώσει στη ζωή της, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος αποφάσισε για την καριέρα μου. Υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει, για τα «όχι» μου, για τα «ναι» μου, αλλά όχι τόσα πολλά ώστε να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και να μην πέφτω να κοιμηθώ ήσυχη».

«Πρέπει να την προστατεύσεις την προσωπική σου ζωή είτε έχει καλά πράγματα ή κακά. Να δίνεις τόσο όσο», σημείωσε στην συνέχεια.

Σε δεύτερο χρόνο, η Ελένη Δήμου, έπιασε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει με έναν μοναδικό τρόπο το τραγούδι με τίτλο «Τσιμπιδάκια», μία στιγμή που προκάλεσε συγκίνηση και τα δάκρυα του Ανδρέα Μικρούτσικου.

Για το εν λόγω τραγούδι, αναφέρει: «Ήταν να μπει σε έναν δίσκο, δεν μπήκε και έμεινε στο συρτάρι. Είπα ότι αυτό δεν μπορεί να μείνει στο συρτάρι. Τώρα ήμουν έτοιμη να το κάνω. Είναι ένα δύσκολο στιχάκι, δεν είναι απλό», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ εξήγησε το ποιος είναι ο «Λευτέρης» που αναφέρει μέσα στο κομμάτι, λέγοντας πως πρόκειται για την μητέρα της:

«Είχε ένα άλλο όνομα η Μαριανίνα, και το έβαλα εγώ Λευτέρης. Αλλά τι είναι ο Λευτέρης; Θα σε ξενερώσω τώρα βέβαια, αλλά θα το πω, δεν με πειράζει καθόλου. Τη μαμά μου την έλεγα Λευτέρη πολλές φορές όταν ζούσε και επειδή δεν έκανα άλλο παιδί, το παιδί μου πήρε το όνομα του μπαμπά μου, σκέφτηκα να βάλω το όνομά της σε αυτό το τραγούδι. Αυτό. Αυτός είναι ο Λευτέρης. Είναι ο Λευτέρης της καρδιάς μου, ο Λευτέρης, η μαμά μου…».

