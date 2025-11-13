«Άγιος Έρωτας», κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.
Η Βιργινία μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της Σοφίας, η Χλόη πανικοβάλλεται όταν αρρωσταίνει η μικρή Ελευθερία και ο Μαρκόπουλος επιτίθεται στη Θάλεια προσπαθώντας να την βιάσει…
«Άγιος Έρωτας» - Τι θα δούμε αναλυτικά
Η Χριστίνα αντιλαμβάνεται ότι οι εχθροί της στη φυλακή είναι πολλοί, αφού καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει και νέους.
Η Αλεξάνδρα Στεργίου, η διευθύντρια των φυλακών, της φέρεται σκληρά από την πρώτη στιγμή, ενώ την ίδια στιγμή ξεκινάει η κόντρα της με την Αγγέλα, μια από τις «αρχηγούς» των φυλακών.
{https://www.youtube.com/watch?v=DnxWZ4bbTcM}
Η Χλόη αγωνιά για τον πυρετό της Ελευθερίας και καλεί τον Χάρη να την εξετάσει. Ο πατήρ Νικόλαος συνοδεύει την Πετρούλα στο σανατόριο κι εκεί έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την νοσοκόμα Φανή.
{https://www.youtube.com/watch?v=o6nXmyKMwDE}
Η Σοφία, διωγμένη από τον Παύλο, σχεδιάζει να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης της Αναστασίας.
Η Χλόη και ο Αργύρης έρχονται κοντά λόγω της ασθένειας της Ελευθερίας και η Δώρα αρχίζει να νιώθει άβολα. Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μαθαίνει από μια μαθήτρια για την «ανάρμοστη» σχέση της Ελένης και της Άννας και τις καλεί στο γραφείο της, ενώ ο Αντρέας έχει ένα νέο σχέδιο, για να βάλει στη φυλακή τον Παύλο.
{https://www.youtube.com/watch?v=emwhIAutdwk}
Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά με τη Θάλεια, όταν εκείνη του ανακοινώνει ότι πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΑΜΑΡ. Η σύγκρουση αυτή είναι τόσο έντονη, που μπορεί να έχει οδυνηρή κατάληξη για την Θάλεια.
{https://www.youtube.com/watch?v=dj5zY6lJBhY}