Οι «Τρομεροί γονείς», έρχονται με νέο επεισόδιο κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00.

Στα επεισόδια που έρχονται, τα παιδιά πείθονται πως στη γειτονική αυλή υπάρχει φάντασμα, υπάρχουν φαντάσματα στη γειτονική αυλή, η Λίλα κάνει δοκιμαστικό για σημαντικό ρόλο και η μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζουν για τα γενέθλια της Ναταλίας, καταλήγει σε… φιάσκο!

Η νέα οικογενειακή ομάδα στο τσατ υπόσχεται επικοινωνία αλλά καταλήγει σε απόλυτη εισβολή, με παππούδες, γιαγιάδες και… άγνωστους να σχολιάζουν τα πάντα.

Ο Στέφανος έρχεται αντιμέτωπος με τη Λίλα που εμφανίζεται απρόσμενα σε δοκιμαστικό για σημαντικό ρόλο, βυθίζοντάς τον σε αμηχανία.

Την ίδια ώρα, τα παιδιά πείθονται πως στη γειτονική αυλή κρύβεται φάντασμα, ενώ οι κάμερες ασφαλείας και οι απρόσμενες εμφανίσεις εντείνουν την ανησυχία στο σπίτι.

Μέσα σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, η οικογένεια προσπαθεί να βάλει όρια και να κρατήσει την ισορροπία – με αμφίβολα αποτελέσματα.

«Τρομεροί γονείς»: Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Η Ναταλία έχει γενέθλια και όλοι στο σπίτι έχουν αποφασίσει να της κάνουν την καλύτερη έκπληξη παριστάνοντας ότι δεν θυμούνται τίποτα.

Η Ναταλία στο γραφείο έρχεται αντιμέτωπη με ένα ζευγάρι που δεν ξέρει που θέλει να πάει διακοπές, ενώ ο Στέφανος ταλαιπωρείται από τις συμβουλές που του δίνει ο Σάκης.

Μετά από μια επεισοδιακή ημέρα γεμάτη ετοιμασίες γενεθλίων, τελικά, την έκπληξη θα την κάνει η Ναταλία αφήνοντάς τους όλους, στα κρύα του λουτρού ενώ περνάει την μέρα της κάνοντας απολογισμούς.

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00.