Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το καθιερωμένο ραντεβού με «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» στις 22:30 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση από τη Χλόη, η Ιουλία βγαίνει ραντεβού με τον Κίμωνα, η Ασπασία ζητά εξηγήσεις από τη Δέσποινα, η Πολυξένη πληγώνεται από τον Έκτορα και η Μαγδαληνή δέχεται μία απρόσμενη επίσκεψη από τον Ιάκωβο.

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί.

Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

16ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από την πρόταση της Χλόης, να υιοθετήσει το παιδί της, ενώ ο Απόστολος καταρρέει μπροστά σε όλους.

Η Ιουλία έπειτα από ένα καβγά με την Ευγενία φτάνει στα όριά της και καταλήγει μαζί με τον Κίμωνα, γεγονός που τους φέρνει ουσιαστικά κοντά για πρώτη φορά.

Η Ασπασία παρατηρεί την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Δέσποινας, η οποία τελικά ομολογεί, πως είναι έγκυος και ζητά την βοήθειά της.

{https://www.youtube.com/watch?v=p5uaxXS5Gq4}

Ο Έκτορας γίνεται μήλο της έριδος, όταν η Μάρθα αντικαθιστά την Πολυξένη στις πρόβες λόγω ασθένειας.

Αργότερα, μια δυσάρεστη έκπληξη για την Πολυξένη διακόπτει το βραδινό επισκεπτήριο του Έκτορα.

Ο Ιάκωβος επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τη Μαγδαληνή, για να της κάνει μια πρόταση.

Sneak peeks του αποψινού επεισοδίου:

Η Ιουλία απολαμβάνει τη συντροφιά του Κίμωνα:

{https://www.youtube.com/watch?v=vLtYNzIjAFI}

Η Χλόη προτείνει κάτι αναπάντεχο στην Μελισσάνθη:

{https://www.youtube.com/watch?v=xYf__ehYR9E}

Η Μαγδαληνή δέχεται μία απρόσμενη επίσκεψη:

{https://www.youtube.com/watch?v=HnOsAudu-uA}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!