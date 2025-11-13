Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου, έρχεται απόψε, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 με νέο επεισόδιο… φωτιά!

Η μοναδική Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται δύο πολύ δυνατά ζευγάρια.

Στον 1ο γύρο διαγωνίζονται η Δήμητρα που είναι νηπιαγωγός και ο Παναγιώτης που εργάζεται ως ζαχαροπλάστης, και ο αγώνας είναι αμφίρροπος και… περιπετειώδης!

Στον 2ο γύρο έρχονται κεφάτοι και πανέτοιμοι για παιχνίδι η Φιλιππία με μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία και ο Κωνσταντίνος που είναι ιδιωτικός υπάλληλος.

Και οι δύο παίκτες θα δώσουν γερή μάχη για να περάσουν στον Τελικό και μάλιστα ο ένας θα πει ολόσωστα το κοινό τραγούδι, με αποτέλεσμα ο άλλος να μην τραγουδήσει καν!

Οι δύο παίκτες που θα περάσουν στον Ημιτελικό είναι εξίσου δυνατοί και αποφασισμένοι για τη νίκη.

{https://www.youtube.com/watch?v=AElU8eCNx-0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον Τελικό θα φτάσει μόνο ένας παίκτης, ο οποίος θα διεκδικήσει 8.000 ευρώ! Θα καταφέρει να τα κερδίσει;

Στο «Don’t Forget The Lyrics», το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, η σαρωτική Έλλη Κοκκίνου και οι παίκτες χαρίζουν κάθε Πέμπτη μοναδικές στιγμές και αν φτάσουν στον Τελικό μπορεί να κερδίσουν μέχρι και 15.000 ευρώ!

«DON’T FORGET THE LYRICS» ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ: ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00.