«Αυτοψία» - Στα άδυτα της ΕΑΒ. Το απόρρητο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 αποκαλύπτεται.

Ο Αντώνης Σρόιτερ κάνει Αυτοψία στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, στην Τανάγρα, εκεί που τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και τα μυστικά προγράμματα της αεροπορίας παίρνουν σάρκα κι οστά.

Για πρώτη φορά, τηλεοπτική κάμερα καταγράφει εικόνες, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απόρρητες, και σας μεταφέρει το παρόν και το μέλλον της ελληνικής άμυνας.

Η αναβάθμιση των ελληνικών F-16, η ανακατασκευή των C-130 και η επισκευή των Canadair και των Super Puma.

{https://www.youtube.com/watch?v=GOb_ts19RhA}

Αποκλειστικά στην εκπομπή, το πρώτο μεγάλο ελληνικό πολεμικό drone, μήκους 4 μέτρων, αλλά και τα αντι-drone συστήματα.

Τι λένε οι Άραβες, μέλη βασιλικών οικογενειών, που έρχονται στην χώρα μας για να εκπαιδευτούν ως μηχανικοί αεροσκαφών;

«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, απόψε, στις 23:50.