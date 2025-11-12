Το «διάλειμμα» από τις συναυλίες φέρνει την Adele στον κινηματογράφο.

Πριν από λίγο καιρό η Adele ήθελε να ανακοινώσει ότι θέλει να ασχοληθεί με άλλα δημιουργικά πράγματα, πέρα από τη μουσική. Αυτό το μονοπάτι τη φέρνει στον κινηματογράφο.

Η Βρετανίδα σταρ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική, στη νέα ταινία του Τομ Φορντ, με τίτλο «Cry to Heaven». Στο φιλμ θα παίξουν κι άλλα μεγάλα ονόματά, ανάμεσά τους οι Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ- Τζόνσον, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι και ο σταρ του «Adolescence», Όουεν Κούπερ.

Η ταινία είναι βασισμένη σε μυθιστόρημα της Αν Ράις του 1982, η υπόθεση διαδραματίζεται στον 18ο αιώνα και ο Τομ Φορντ εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει το σενάριο, ενώ θα είναι και παραγωγός του φιλμ. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί οι ρόλοι που θα ερμηνεύσουν η Adele και οι υπόλοιποι ηθοποιοί.

Το τελευταίο άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας κυκλοφόρησε πριν από τέσσερα χρόνια και η Adele έχει μείνει μακριά από τα «φώτα» αφού ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας πριν από ένα χρόνο. Άλλωστε, είχε ήδη ανακοινώσει ότι σκόπευε να κάνει ένα «μεγάλο διάλειμμα», καθώς ήθελε να ασχοληθεί με «άλλα δημιουργικά πράγματα για λίγο».

Ο Τομ Φορντ μεταπήδησε από τον χώρο της μόδας στον κινηματογράφο. Ήδη έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες το «A Single Man» το 2009 και το «Nocturnal Animals» το 2016. Αφού πούλησε τον οίκο του στην Estee Lauder το 2022, έναντι 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι αποχαιρετά τη μόδα και θέλει να περάσει τις επόμενες δύο δεκαετίες της ζωής του σκηνοθετώντας ταινίες.

Πηγή: BBC