Adele και Σελίν Ντιόν αγκαλιάζονται δακρυσμένες - Στο σόου της Βρετανίδας στο Λας Βέγκας (Βίντεο)

Συγκινητική ήταν η στιγμή που η Adele είδε τη Σελίν Ντιόν κατά τη διάρκεια του σόου της Βρετανίδας τραγουδίστριας στο Λας Βέγκας.

Οι δύο σταρ αγκαλιάστηκαν δακρυσμένες για αρκετά δευτερόλεπτα. Η Adele πλησίασε τη Σελίν Ντιόν ενώ τραγουδούσε το «When We Were Young».

Εμφανώς συγκινημένες και οι δύο, αγκαλιάστηκαν, ενώ η Βρετανίδα φάνηκε να της λέει κάτι. Η Ντιόν κράτησε το πρόσωπο της Adele και στη συνέχεια της φίλησε το χέρι. Αμφότερες σκούπιζαν τα δάκρυά τους αμέσως μετά, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Η Adele έχει δηλώσει ότι είναι μεγάλη θαυμάστρια της Σελίν Ντιόν. Μάλιστα, σε συνέντευξη στη Vogue το 2021 είχε πει ότι το πολυτιμότερο απόκτημά της είναι μία τσίχλα που μάσησε η Καναδή τραγουδίστρια, την οποία η Adele έχει βάλει σε κορνίζα.

ADELE AND CELINE! pic.twitter.com/c04Ek7AHjq