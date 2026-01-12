Το χιουμοριστικό βίντεο που ανάρτησε η Σελίν Ντιόν στα social media.

Τι μπορεί να βρει κανείς στην τσάντα της Σελίν Ντιόν; Από σκυλοτροφή και μικρόφωνο, μέχρι σταθερό τηλέφωνο βγαλμένο από το παρελθόν.

Η σταρ ανάρτησε νέο χιουμοριστικό βίντεο στα social media. «Είναι γνωστό ότι κουβαλάω λίγο περισσότερα από τα απαραίτητα! Πείτε μου τι είναι στη δική σας τσάντα», έγραψε στη λεζάντα.

Όλα φαίνονται φυσιολογικά στην αρχή, καθώς βγάζει από την τσάντα της βεντάλια, σκυλοτροφή, καραμέλες, αντισηπτικό, κρέμα χεριών και κραγιόν. Και κάπου εκεί αρχίζουν να γίνονται… περίεργα τα πράγματα.

Η Σελίν Ντιόν βγάζει ένα μικρόφωνο, «σε περίπτωση που γίνει κάτι και κάποιος μου ζητήσει να τραγουδήσω “Happy Birthday”, είμαι έτοιμη», λέει.

Δεν σταματά εκεί. Βγάζει ένα VIP πάσο για συναυλίες της επειδή συχνά δεν πιστεύουν ότι πραγματικά είναι η Σελίν Ντιόν. Και όταν της συμβαίνει αυτό «χρησιμοποιεί» το σταθερό τηλέφωνο που «έχει» στην τσάντα της για να καλέσει την αστυνομία.

{https://www.tiktok.com/@celinedion/video/7594535922310352136}