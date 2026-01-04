Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Από τη ζωή «έφυγε» ο Γιώργος Παπαδάκης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Η εκπομπή έριξε αυλαία μετά από πολλά χρόνια το καλοκαίρι του 2025 και σε κλίμα συγκίνησης ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε τους επί χρόνια τηλεθεατές του, που στάθηκαν για τόσα χρόνια δίπλα του στηρίζοντας τον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με δάκρυα στα μάτια και φανερά συγκινημένος ανέφερε: «Ήρθε αυτή η δύσκολη στιμή, αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από τη καθημερινότητα μου. Γιατί θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλουμε να πουμε ένα μεγαλο ευχαριστω σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1, ένα μεγάλο σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, τους φίλους, τα αδερφια μου...|Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με κάνατε να νιωσω ένας άνθρωπος της διπλανης πορτας. Ένα πολύ μεγαλο ευχαριστω».

Η ομάδα του «Καλημέρα Ελλάδα» του χάρισε ένα κάδρο το οποίο τον απεικόνιζε με φωτογραφίες από τις εκπομπές, όπου ξέσπασε σε κλάματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=L9CX-xt5qRU}