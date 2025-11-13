Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Σεϊταρίδης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, παραχώρησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, όπου και μίλησε για τη ζωή του, την θρησκεία και την απόφασή του να επιστρέψει στην Αθήνα από το Πήλιο.

Ο ηθοποιός, τα τελευταία 12 χρόνια, επέλεξε να τα περάσει εκτός Αθηνών και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο Πήλιο, με την οικογένειά του, ενώ με αυτό τον τόπο, κατάφερε να έρθει πιο κοντά στη θρησκεία, να ανακαλύψει τον εαυτό του και να βρει το νόημα της ζωής μέσω της Ορθοδοξίας.

Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Γιώργου Σεϊταρίδη στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την πίστη του σημείωσε: «Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, είμαι ένα παιδί που ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε την καρδιά του. Μεγαλώνοντας, όταν ήρθε πιο πολύ η λογική, η ενσυναίσθηση και κατανοούσα λίγο καλύτερα τον κόσμο, δεν υπήρχε κανείς να μου δώσει μία απάντηση για το τι είναι η ζωή. Την απάντηση τη βρήκα με πολλούς τρόπους, γιατί είναι μία μεγάλη πορεία αναζήτησης. Διάβασα, αναζήτησα απαντήσεις σε θρησκείες, σε πνευματικότητα. Τελικά, κατέληξα στην Ορθοδοξία».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, εξήγησε το τί είναι αυτό που τον τράβηξε προς την θρησκεία, λέγοντας: «Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται. Βρήκα τρόπο να διαχειρίζομαι τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου, το υπαρξιακό μου ζήτημα. Είμαι πιο ήρεμος και έχω περισσότερη ειρήνη μέσα μου. Έμαθα τη συγχώρεση και να είμαι πιο ανεκτικός με τους γύρω μου».

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης, στο παρελθόν, είχε επισκεφτεί το Άγιο Όρος , ενώ σύμφωνα με τα όσα μοιράστηκε μία από τις εμπειρίες του στο πλατό της εκπομπής: «Έγινε πολύ απλά. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιον Όρος, ως βόλτα, αφού είχα πάει να μείνω μόνιμα στο Πήλιο. Εκεί βρέθηκα με έναν γέροντα και μιλήσαμε. Του λέω εγώ δε θέλω τους παππάδες, αγαπάω τον Χριστό από μικρό αλλά δεν θέλω τους παππάδες. Μου λέει «Μπορεί να έχεις και δίκιο, τι σε νοιάζει εσένα. Απλά είναι τα πράγματα Τετάρτη και Παρασκευή φάει λαδερό, πήγαινε εξομολογήσου και άρχισε να κοινωνάς. Καν’ το έναν μήνα από τη ζωή σου και αν σου δώσει κάτι συνέχισε, αν δεν σου δώσει μην ξαναπατήσεις στην εκκλησία….» και συνέχισε:

«Σταμάτησα το κρέας, πήγα εξομολογήθηκα και άρχισα να κοινωνάω. Δεν εξηγείται αυτό που άλλαξε, είναι μυστήριο. Το μυστήριο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά τα πάντα. Σαν να μπήκε ένα φίλτρο μπροστά στα μάτια μου και τα βλέπω όλα αλλιώς. Κατανοώ καλύτερα, είμαι πιο υποχωρητικός, καταλαβαίνω από τα λάθη μου».

«Είναι σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και να αρχίσεις να βλέπεις τα χάλια σου. Πάντα όλοι και εγώ λένε ότι φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς. Είναι ψέμα, εγώ φταίω», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Μεταξύ άλλων ο ηθοποιός, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Αθήνα, ύστερα από 12 χρόνια στο Πήλιο: «Δεν ξέρω πώς ήρθε η σκέψη. Ξυπνάω, φτιάχνω καφεδάκι, της λέω «Όλγα, πρέπει να μιλήσουμε» και της λέω «Νομίζω έκλεισε ο κύκλος εδώ, θέλω να πάμε στην Αθήνα να προσπαθήσουμε το θέατρο»… Έγινε μία διαδικασία για να το πάρω απόφαση. Αυτό, ήταν τουλάχιστον 1, 5 χρόνου σκέψη, αλλά όταν έρθει η απόφαση είμαι ακαριαίος…», σημείωσε.

