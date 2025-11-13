Για λόγους ανάρμοστη συμπεριφορά, ο Puff Daddy θα καθυστερήσει να βγει από τη φυλακή.

Ο Sean «Diddy» Combs - γνωστός και ως «Puff Daddy», καταδικάστηκε το 2024, σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να σχετίζονται με διακίνηση ατόμων για σκοπούς trafficking και συμμετοχή σε πορνεία, ενώ του έχει επιβληθεί και χρηματική ποινή, αξίας 500.000 δολαρίων.

Ο «Diddy», όπως αναφέρει και το «ripplesnigeria», είχε καταλυτική ημερομηνία αποφυλάκισης για τις 8 Μαΐου 2028, ύστερα από 4 χρόνια και 2 μήνες, ωστόσο, λόγω ανάρμοστης συμπεριφορά, η ενδεικτική ημερομηνία, μεταφέρεται για τις 4 Ιουνίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ακόμη ο λόγος καθυστέρησης της αποφυλάκισης, ωστόσο προκύπτει ύστερα από ισχυρισμούς στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Νιου Τζέρσεϊ όπου κρατείται ο μεγιστάνας της Χιπ – Χοπ.

Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες πληροφορίες, θέλουν τον Combs, να έχει καταναλώσει «αυτοσχέδιο» αλκοόλ, ωστόσο ο εκπρόσωπός αρνήθηκε τον ισχυρισμό και εμμένει στο γεγονός πως ο μεγιστάνας τηρεί την απόφαση περί νηφαλιότητας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει και το CBS News, ο κατηγορούμενος, συμμετείχε σε τηλεφωνική κλήση, η οποία λόγω κανονισμών απαγορεύεται. Οι ιθύνοντες, εξέτασαν το ενδεχόμενο περιορισμένης πρόσβασης στο τηλέφωνο, όμως και πάλι, ο εκπρόσωπός του ανέφερε πως δεν έχουν παραβιαστεί επίσημοι κανονισμοί.