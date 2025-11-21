Σχεδόν 11 σελίδες για κάθε ημέρα φυλάκισης έγραψε ο Νικολά Σαρκοζί.

Μόλις 20 ημέρες έμεινε στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί και αποφυλακίστηκε πριν από λιγότερες από δύο εβδομάδες. Παρόλα αυτά, πρόλαβε να γράψει βιβλίο που κυκλοφορεί σύντομα.

«Νικολά Σαρκοζί, το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», είναι ο τίτλος του βιβλίου, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Fayard, το βιβλίο είναι 216 σελίδων, δηλαδή αντιστοιχούν κάτι λιγότερο από 10 για κάθε ημέρα φυλάκισης.

«Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις», γράφει στο βιβλίο ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας. «Ξεχνάω τη σιωπή που δεν υπάρχει στη (φυλακή) Λα Σαντέ, όπου υπάρχουν τόσα πολλά να ακούσεις. Ο θόρυβος, δυστυχώς, είναι συνεχής. Όπως και στην έρημο, η εσωτερική ζωή ενδυναμώνεται στη φυλακή», συνεχίζει.

{https://x.com/NicolasSarkozy/status/1991844200778805568}

Ο 70χρονος, που καταδικάστηκε για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τον Μουαμάρ Γκαντάφι, αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου- έπειτα από 20 ημέρες στη Λα Σαντέ- με περιοριστικούς όρους, μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή του.

Πηγή: Politico