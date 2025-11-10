Οι όροι της αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί.

Είκοσι ημέρες έμεινε στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού ο Νικολά Σαρκοζί. Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αποφυλακίστηκε και επέστρεψε σπίτι του.

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ότι ο Σαρκοζί μπορούσε να αποφυλακιστεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που άσκησε, μετά την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, στην υπόθεση για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του 2007 από τον Μουαμάρ Καντάφι.



Ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του πρώην προέδρου και για αυτό δεν χρειάζεται να παραμείνει στη φυλακή έως την εκδίκαση της έφεσης.

Ο 70χρονος αποφυλακίστηκε με όρους, μεταξύ άλλων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ δεν του επιτρέπεται να μιλήσει οποιονδήποτε αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε. Επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια και μεταφέρθηκε στο σπίτι του, συνοδεία αστυνομίας.

{https://www.youtube.com/shorts/LH3mJaEvmsY}

{https://www.youtube.com/shorts/SXMXOUXiRyQ}

Σαρκοζί: Εξουθενωτική η φυλακή

Ο Νικολά Σαρκοζί μίλησε στο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης σήμερα και τόνισε ότι θα σεβαστεί όποιους όρους του επιβληθούν προκειμένου να αποφυλακιστεί.

«Είμαι Γάλλος. Αγαπώ τη χώρα μου, μάχομαι για να επικρατήσει η αλήθεια. Θα συμμορφωθώ με όλες τις υποχρεώσεις που θα μου επιβληθούν, όπως κάνω πάντα», τόνισε, σύμφωνα με το Reuters.

Αναφερόμενος στη φυλάκισή του, σχολίασε: «Είναι δύσκολο, πραγματικά δύσκολο. Όπως πρέπει να είναι για κάθε κρατούμενο. Θα έλεγα ότι είναι εξουθενωτικό».

Φωτογραφίες: AP