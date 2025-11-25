Ανάλογα με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε είτε το 35% είτε το 36% των ψήφων, σύμφωνα με την Odoxa, ενώ θα κέρδιζε όποιον άλλον υποψήφιο έφθανε στο δεύτερο γύρο.

Η γαλλική εταιρεία δημοσκοπήσεων Odoxa προέβλεψε για πρώτη φορά ότι ο 30χρονος ακροδεξιός ηγέτης Ζορντάν Μπαρντελά θα κέρδιζε τις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2027, όποιος και αν ήταν ο αντίπαλός του.

Ο νυν πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) και κληρονόμος της για πολύ καιρό ηγέτιδας του κόμματος Μαρίν Λεπέν, θα συγκέντρωνε περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλον, αν οι προεδρικές εκλογές διεξάγονταν αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου.

Ανάλογα με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε είτε το 35% είτε το 36% των ψήφων, σύμφωνα με την Odoxa, ενώ θα κέρδιζε όποιον άλλον υποψήφιο έφθανε στο δεύτερο γύρο.

«Δυστυχώς για τον Ζορντάν Μπαρντελά και τους υποστηρικτές του, και ευτυχώς για όλους τους άλλους, το να είσαι το συντριπτικό φαβορί σε προεδρικές εκλογές αρκετούς μήνες πριν λάβουν χώρα δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας», επισημαίνει η Odoxa στην αναφορά που δημοσιοποίησε μαζί με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Στο παρελθόν, η Μαρίν Λεπέν και ο πατέρας της, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, είχαν βρεθεί αμφότεροι αντιμέτωποι με ευρείες πολιτικές συμμαχίες που προκάλεσαν τρεις φορές την ήττα τους στο δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην 57χρονη Μαρίν Λεπέν έχει απαγορευθεί να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, αφού το Μάρτιο δικαστήριο έκρινε την ίδια και μερικά μέλη του κόμματός της ένοχα για κατάχρηση κεφαλαίων. Η Λεπέν έχει ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Ο Μπαρντελά, του οποίου η δημοτικότητα έχει ξεπεράσει αυτή της Λεπέν, θεωρείται ο φυσικός υποψήφιος του κόμματος, αν επικυρωθεί η απαγόρευση που της έχει επιβληθεί.

Η Odoxa έθεσε τον Μπαρντελά υποψήφιο απέναντι στον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον μετριοπαθή αριστερό Ραφαέλ Γκλικσμάν και τους κεντρώους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρ Φιλίπ.

Η δημοσκόπηση έδειξε πως ο Μπαρντελά θα κέρδιζε με 74% έναντι του Μελανσόν στο δεύτερο γύρο και με 53% έναντι του Φιλίπ. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ήταν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, άλλη δημοσκόπηση έδειξε πως ο Μπαρντελά θα έχανε με μικρή διαφορά στο δεύτερο γύρο αν είχε αντίπαλο τον Φιλίπ.

Η χαμηλή απόδοση των διαδόχων του νυν προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έρχεται μετά από την απότομη πτώση της δημοτικότητάς του από τότε που η απόφασή του να προκηρύξει εκλογές στα μέσα του 2024 οδήγησε σε ένα κοινοβούλιο που δεν κατάφερε να σχηματίσει έναν λειτουργικό συνασπισμό.

Με πληροφορίες από Reuters