Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες Δευτέρα, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε.

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή».

Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε την ημέρα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ - η ύπαρξή του αμφισβητείται από ειδικούς - του οποίου κατ’ αυτήν ηγείται ο πρόεδρος Μαδούρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση στο Καράκας.

Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε 21 ξεχωριστές πυραυλικές επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

«Έχουμε μυστικές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να σκοτώσουν τον Μαδούρο. Έχουν σχεδιαστεί για να σταματήσουν το εμπόριο ναρκωτικών», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, «αν ο Μαδούρο φύγει, δεν θα χύσουμε ούτε δάκρυ».

Η πλούσια σε πετρέλαιο Βενεζουέλα είναι σύμμαχος του Ιράν, της Κίνας και της Ρωσίας.