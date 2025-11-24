Ο Μαδούρο έχει ήδη απορρίψει κάθε ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ περί προσωπικής εμπλοκής με διακίνηση ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να έχει πλέον διευρυμένη εξουσία ώστε να αναλάβει δράση κατά της Βενεζουέλας καθώς τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τους συμμάχους της κυβέρνησής του ως μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο χαρακτηρισμός «Cartel de los Soles», μιας φράσης, που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι περισσότερο μία περιγραφή φερόμενων διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων παρά μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να επιβάλλει νέες κυρώσεις στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, δεν εξουσιοδοτεί ρητά τη χρήση θανατηφόρας βίας, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Παρόλα αυτά, ο χαρακτηρισμός αυτός, από τα πιο ισχυρά εργαλεία αντιτρομοκρατίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θα δώσει στις ΗΠΑ περαιτέρω στρατιωτικές εναλλακτικές για χτυπήματα εντός της Bενεζουέλας, σχολιάζει το CNN.

Ο όρος «Cartel de los Soles» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ομάδων από τη Βενεζουέλα εντός των στρατιωτικών δυνάμεων, που συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ο Μαδούρο έχει ήδη απορρίψει κάθε προσωπική εμπλοκή με διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η κυβέρνησή του επανειλημμένα έχει αρνηθεί την ύπαρξη ενός τέτοιου καρτέλ, το οποίο σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές τεχνικά δεν υφίσταται με την συμβατική έννοια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο χαρακτηρισμός αυτός, ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου, και έρχεται αφού οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει δεκάδες πολεμικά πλοία και πάνω από 15.000 στρατεύματα στην περιοχή ως μέρος της «Επιχείρησης Νότιο Δόρυ» του Πενταγώνου. Ήδη οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα.

Ο Τραμπ έχει ήδη ενημερωθεί από ανώτατους αξιωματούχους για το εύρος των εναλλακτικών που έχουν οι ΗΠΑ στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, ανάμεσά τους και επιθέσεις σε στρατιωτικές ή κυβερνητικές δομές και ειδικές στρατιωτικές επιδρομές. Παραμένει ως εναλλακτική και η ιδέα του να μην πράξει τίποτα, ωστόσο.

Με πληροφορίες του CNN