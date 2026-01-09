«Έλλειψη συντήρησης δεν θεωρούμε ότι υπάρχει. Δεν αμφισβητεί κανείς όμως, την παλαιότητα των συστημάτων», δήλωσε ο διοικητής της ΥΠΑ.

«Είμαι κατηγορηματικός ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που να αφορά στην ασφάλεια των πτήσεων κατά τη διάρκεια τουλάχιστον αυτής της κρίσης και αυτή τη διαβεβαίωση έχω λάβει και από τους επιχειρησιακούς προϊσταμένους», δήλωσε ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος, μιλώντας στο EΡTnews για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, επισημαίνοντας πως «δεν υπήρχε κανένα περιστατικό που να αφορά στην ασφάλεια των πτήσεων και πρέπει να είμαστε φειδωλοί στην έκφραση τέτοιων θέσεων γιατί η διασπορά ψευδών ειδήσεων είναι αξιόποινη πράξη».

Και συνέχισε εξηγώντας ότι «την Κυριακή, η Υπηρεσία αντιμετώπισε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό: ταυτόχρονη δυσλειτουργία τριών διακριτών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δηλαδή δικτύων που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό που είχε προφανή επιχειρησιακό αντίκτυπο φυσικά, ήταν η κατάληψη σχεδόν όλων των συχνοτήτων που εξυπηρετούν το FIR Αθηνών από έναν συνεχή θόρυβο. Αρχικά, ο θόρυβος είχε εκληφθεί ως παρεμβολή, όμως όλα τα συστήματα, κύρια και εφεδρικά, ήταν σε πλήρη λειτουργία. Προφανώς, η κατάληψη του φάσματος των συχνοτήτων εμπόδιζε την επιχειρησιακή χρήση τους, δηλαδή ήταν σαν να μιλάει κάποιος σε μια συχνότητα και κανείς άλλος να μην μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει».

Σχετικά με το τι προκάλεσε το συμβάν, ο κ. Σαουνάτσος εξήγησε πως, «έχουμε ολοκληρώσει τις δικές μας αρχικές τεχνικές αναλύσεις και γνωρίζουμε με ακρίβεια το τι το προκάλεσε, δηλαδή τι προκάλεσε την κατάληψη των συχνοτήτων από το διαρκή θόρυβο. Και αυτό ήταν οι ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών της υπηρεσίας. Έχει συσταθεί λοιπόν μια ειδική επιτροπή από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού, με την οποία μάλιστα έγινε η πρώτη συνάντηση ανήμερα των Φώτων». Τόνισε επίσης, πως η ανακοίνωση για τη μαζική παρεμβολή δεν ήταν επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΑ.

Η ΥΠΑ τονίζει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση. «Αυτό που μπορούμε εμείς σαν υπηρεσία βέβαια να πούμε είναι ότι δεν προκύπτουν στοιχεία από τη δική μας ανάλυση που να συνδέονται με κυβερνοεπίθεση στα συστήματα της υπηρεσίας. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από την Ομάδα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας που επίσης, διερευνά το περιστατικό με εντολή εισαγγελέα», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως, «έλλειψη συντήρησης δεν θεωρούμε ότι υπάρχει. Δεν αμφισβητεί κανείς όμως, την παλαιότητα των συστημάτων. Για αυτό ακριβώς τους τελευταίους 20 μήνες η υπηρεσία μας με τη συνδρομή του Υπουργείου μας, έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για την αντικατάσταση τους», είπε μεταξύ άλλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjupg84w789?integrationId=40599y14juihe6ly}