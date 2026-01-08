Η χώρα - και η κυβέρνηση - της… φαιδράς πορτοκαλέας!

Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Ελλάδα όχι 2.0, αλλά… μείον διακόσια -μηδέν!

Μας το διηγήθηκε αρμόδιος υπουργός: Όταν αποκαταστάθηκε το μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία ο διοικητής (ή ο υποδιοικητής) έπαιρναν τηλέφωνο τους εργαζόμενους και τους ρωτούσαν: Τι κάναμε και φτιάξαμε τη βλάβη;

Ας δούμε σήμερα Πέμπτη τι συμβαίνει: Οι αρμόδιοι δεν γνωρίζουν ακόμα ποια ήταν η αιτία του μπλακ άουτ. Όταν ρωτάς «καλά πώς αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα»; Σου απαντούν «δεν ξέρουμε»! Άρα επανήλθε… μόνο του! Κωμικοτραγικές καταστάσεις.

Ρωτάς: Γιατί μετά από επτά χρόνια ο μηχανισμός είναι εκείνος που είχε τοποθετηθεί από την κυβέρνηση Σημίτη; Ένα τέταρτο του αιώνα πριν; Επτά χρόνια στην κυβέρνηση ενώ γνωρίζετε το θέμα δεν έφταναν για να πάρετε μέτρα; Η απάντηση είναι… θα πάρουμε τώρα!

Ο αρμόδιος υπουργός διατάσσει… ΕΔΕ για το τι έφταιξε και δηλώνει πως θα πάρει κεφάλια! (Για ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζουν ακόμα, όπως λένε, από πού προήλθε)! Ο αναπληρωτής υπουργός, φρονίμως ποιόν, δηλώνει πως το θέμα δεν είναι της αρμοδιότητάς του - και τυπικά δεν είναι! Ο πρωθυπουργός, παρόλα αυτά, κρατάει στη θέση του τον υπουργό!

Γι’ αυτό σας λέμε: Η χώρα - και η κυβέρνηση - της… φαιδράς πορτοκαλέας!