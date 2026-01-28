Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για νέες μόνιμες θέσεις της 2Γ/2024.

Πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.5149/2024 (Α’169), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Γ/2024 (ΦΕΚ 63/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.12.2024), με τα ίδια ακριβώς τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις της εν λόγω προκηρύξεως (κωδ. θέσης 213) θα πραγματοποιηθεί από τον πίνακα των ήδη κληθέντων και επιτυχόντων στην εξέταση της Ορθοφωνίας εφόσον υπάρχουν και επαρκούν.

Σε διαφορετική περίπτωση η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ήτοι 28.01.2025 στην προκήρυξη (2Γ/2024) δεν εξετάζονται.