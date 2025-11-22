Μαζί με τους τρεις κρατούμενους μεταφέρθηκαν και τέσσερις ποινικοί.

Η υπόθεση των προφυλακισμένων Καργάκηδων, από το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, έχει πάρει πλέον νέες διαστάσεις, μετά την αιφνιδιαστική μεταγωγή τους από τις φυλακές Αλικαρνασσού σε σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, με τις ειδικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ να εισβάλλουν στο κατάστημα κράτησης χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση ακόμη και της ίδιας της διοίκησης, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Η μεταγωγή επτά συνολικά κρατουμένων, ανάμεσα στους οποίους και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, κρίθηκε αναγκαία μετά από σειρά περιστατικών που φέρονται να δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε αποκτήσει ισχυρή επιρροή στις φυλακές. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση σύλληψης εντός του καταστήματος, οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και από εκεί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε πλοίο με προορισμό την ηπειρωτική Ελλάδα. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι θα μοιραστούν σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα, προκειμένου να διακοπεί οποιαδήποτε μεταξύ τους επικοινωνία ή συντονισμός.

Η μεταγωγή τους εκτός Κρήτης θεωρείται από τις αρχές ως μια κίνηση αυξημένης ασφαλείας που αποσκοπεί όχι μόνο στη διατήρηση της τάξης μέσα στις φυλακές, αλλά και στην αποτροπή νέων εντάσεων γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων, που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Καργάκηδες είχαν διαμορφώσει μια άτυπη «ηγετική ομάδα», η οποία απολάμβανε προνόμια που δε συνάδουν με τις συνθήκες κράτησης: ακριβά ψάρια που έμπαιναν ως ντελίβερι, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των κελιών.

