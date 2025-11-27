Την παράταση 3% του πλαφόν ανακοίνωσε ο υπ. Ανάπτυξης, Τ. Θεοδωρικάκος έως το 2026 των επαγγελματικών μισθώσεων.

Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα παράταση του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής των επαγγελματικών ενοικίων, διατηρώντας το πλαφόν 3% έως το τέλος του 2026. Η ρύθμιση εντάσσεται σε τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, που αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων, με στόχο τη σταθερότητα και την αποφυγή υπέρογκων αυξήσεων στα επαγγελματικά ενοίκια. Η νέα διάταξη προβλέπει ότι για τις εμπορικές μισθώσεις που υπάγονται στο Π.Δ. 34/1995, επιτρέπεται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 αναπροσαρμογή έως 3% επί του μισθώματος του 2025.

Παράλληλα, παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2026 οι προθεσμίες για την απογραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχου, με το υπουργείο να σημειώνει ότι στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους ώστε να συμμορφωθούν χωρίς τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων.

Την παράταση του μέτρου ανακοίνωσε και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Σταύρο Καφούνη. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το πλαφόν στις αυξήσεις των μισθωμάτων έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διατηρώντας τη βιωσιμότητά τους χωρίς να πλήττει ταυτόχρονα τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την παράταση «δίκαιο και ισορροπημένο μέτρο», τονίζοντας ότι ενισχύει την επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Το υπουργείο Ανάπτυξης διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και να υιοθετεί παρεμβάσεις που στηρίζουν την απασχόληση και την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα.