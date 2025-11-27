«Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές», αναφέρει ο Π. Μαρινάκης και καλεί τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση».

