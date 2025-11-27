«Όταν μας δώσει ο λαός την εντολή, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. προφανέστατα, στη βάση του προγράμματός μας, θα κάνουμε συζητήσεις για να υπάρχει μια κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θετικό αλλά ημιτελές βήμα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τη χθεσινή συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μιλώντας στον Real FM.

«Το να συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους είναι αναγκαίο. Γι' αυτό και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 27 Νοεμβρίου 2024, πήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Επτά χρόνια κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Καλώς τους και ας άργησαν. Επτά χρόνια δεν έπρεπε να έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες; Διότι εδώ υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι, όπως είναι ο καθορισμός του κατώτατο μισθού μετά από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, πάλι είμαστε μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, όπου η κυβέρνηση είναι αυτή που θα ανακοινώνει, -πάντα με το βλέμμα στην κάλπη-, τον κατώτατο μισθό» σημείωσε.

Μάλιστα επί των λεπτομερειών της συμφωνίας ανέδειξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκρύπτει επιμελώς τα δυσμενή αποτελέσματα της δικής της νομοθέτησης.

«Άκουσα την Υπουργό να δηλώνει προηγουμένως ότι από το 2019 υπάρχει δυνατότητα μονομερούς προσφυγής. Δεν λέει, όμως, ότι με νόμο της Νέας Δημοκρατίας, -του κ. Βρούτση-, ο οποίος ουσιαστικά είχε μνημονιακά χαρακτηριστικά, αυξήθηκαν οι προϋποθέσεις καθιστώντας πολύ δύσκολη την προσφυγή για τον εργαζόμενο. Άρα, χωρίς να έχουμε μνημόνιο, ήρθαν το 2019 και νομοθέτησαν ένα μνημονιακό νόμο και ενώ προηγουμένως είχαν γίνει κάποια σοβαρά βήματα» πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε σκωπτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια: «Αν συνομιλούσαμε με Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιο στέλεχος, θα ζητούσα πρώτα να μου δώσει πέντε αριθμούς συν το τζόκερ, διότι πραγματικά τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τόσες επιτυχίες σε λαχεία και τζόκερ, πραγματικά αυτό δεν είναι κόμμα, αυτό είναι λαχειοφόρος αγορά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια αποδόμησε την επιχειρηματολογία του επιχειρούμενου συμψηφισμού εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας: «Αυτό που λένε, είναι φοβερό: "Ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη". Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθόλου σοβαρότητα και αξιοπιστία, όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριακού Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο; Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Σημειώνω ότι δεν μπορεί να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο είναι κουμπάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρίψουν σε εμάς ευθύνες για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε;»

«Και επειδή είπατε ότι είμαι από την Κρήτη, εάν δεν είχα πει τίποτα τόσα χρόνια, θα έλεγα μπορεί να με κατηγορήσετε ότι για λόγους τοπικούς δεν είχα μιλήσει. Είχα κάνει επερώτηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το είχα πει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Όταν πριν τις ευρωεκλογές του 2024, κατήγγειλα τον Απρίλιο ότι επίκειται ένα τεράστιο πρόστιμο και πως έχει ευθύνες ο κ. Αυγενάκης, μου απάντησε επισήμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δε φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Τελικά ποιος φορούσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας; Εγώ που το κατήγγειλα το σκάνδαλο πριν το πρόστιμο ή εκείνοι που το οργάνωσαν, το ανέχθηκαν και τώρα συγκαλύπτουν ο ένας τον άλλον;»

Αναφερόμενος στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα περιέγραψε: «40-60% έχει αυξηθεί σε συντελεστές το κόστος παραγωγής. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες δεν έχουν πάρει 1 δισ. από βασικές ενισχύσεις, χρωστάει χρήματα η κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ σε όλη την Ευρώπη η πράσινη μετάβαση έδωσε τη δυνατότητα σε παραγωγούς, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς να παράγουν οι ίδιοι πράσινη ενέργεια, να την καταναλώνουν, άρα να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και ό,τι δεν καταναλώνεται, να το πωλούν στο δίκτυο για να έχουν όφελος, τα έδωσαν όλα στους ολιγάρχες».

Κληθείς να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέδειξε το σοβαρό ηθικό ζήτημα που προκύπτει με τις «ψευδείς αναφορές» του στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά: «Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε τότε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση και συνεχίζει να επιμένει σε ένα ψέμα, με το οποίο τι θέλει να πει; Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Μα, από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν στο Ζάππειο. Τι θέλει, λοιπόν, να πει ο ποιητής και για ένα άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή;», επισήμανε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας «έγινε Πρωθυπουργός λέγοντας στον ελληνικό λαό, ότι με εκείνον δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Έφτιαξε ένα κεντρικό αφήγημα, -που ήταν καθαρό-, ότι σκίζει το μνημόνιο. Κάνω, λοιπόν, μια απλή ερώτηση: Όταν το 2014 είχαν πάει οι Κύπριοι στη Ρωσία και δεν πήραν καμία ουσιαστική στήριξη -ενώ οι Ρώσοι είχαν λεφτά σε κυπριακές τράπεζες-, όταν γνώριζαν και αυτοί και όλοι μας ότι χρήματα πέρα από εκείνα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν υπήρχαν, πώς ένας πολιτικός είπε αυτό το τεράστιο ψέμα στον ελληνικό λαό; Και μετά υπέγραψε το μνημόνιο με την ελληνική δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο για 99 χρόνια, δισεκατομμύρια "κόκκινα" δάνεια από τις τράπεζες στα funds, ενώ υποσχόταν:"σεισάχθεια, μην πληρώνετε, έρχομαι" και τώρα οι άνθρωποι κλαίνε τα σπίτια τους και εκβιάζονται από τα funds στη δευτερογενή και τριτογενή αγορά. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν σε μία αποτίμηση: Το μεγάλο ψέμα, η μεγάλη απάτη και οι σοβαρές επιπτώσεις τους στη ζωή των πολιτών».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη διαφθορά και την αναξιοπιστία της εγχώριας πολιτικής ελίτ ως πολύ σημαντικά προβλήματα: «Εάν είχα κάνει τη ζημιά στη χώρα που έχουν κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ.Τσίπρα, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα. Κάποιοι, λοιπόν, έχουν ισχυρές πλάτες και ισχυρή προστασία».

Και επέμεινε: «Με αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει χθες. Όχι αύριο, χθες! Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Η λύση είναι αυτοί που έκαναν πανίσχυρη τη Νέα Δημοκρατία; Δηλαδή, το 41% πώς προήλθε; Από παρθενογένεση; Συγκρίθηκε η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα και ο λαός είπε 17%-41%. Έχει λοιπόν κριθεί αυτό το game. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει και πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Γι' αυτό καλώ κάθε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικό στέλεχος, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να νικήσουμε την Νέα Δημοκρατία, έστω και με μια ψήφο, και βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι καθαρό, χωρίς λαϊκισμό, με καθαρά πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, να υπάρχει μια άλλη ηθική διακυβέρνηση, με σχέδιο για τον τόπο».

«Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να λέει: "εντάξει, δεν τα καταφέραμε καλά, αλλά υπάρχουν και τα χειρότερα του 2015". Διότι, μάλλον, αυτό είναι το παιχνίδι που στήνεται από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος ενός κόμματος; Το κόμμα που του παίρνει ψήφους. Ε, το μόνο κόμμα που παίρνει ψήφους από την Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Όταν μας δώσει ο λαός την εντολή, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. προφανέστατα, στη βάση του προγράμματός μας, θα κάνουμε συζητήσεις για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Μα, το ίδιο δεν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία; Γιατί αυτό που λέω εγώ, δεν το βάζετε και ως ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία; Όπως η Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι πρώτο κόμμα, θα ψάξει συνεργασίες με τους όρους που θέλει η ίδια, έτσι θα ψάξουμε και εμείς. Εμείς, λοιπόν, θα πάρουμε το πρόγραμμά μας και θα πούμε: "κύριοι, δεν μοιράζουμε καρέκλες, είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη και πιστεύουμε αυτά για τις τράπεζες, αυτά στη φορολογία, αυτά στα εργασιακά δικαιώματα, αυτά στα εθνικά θέματα". Και να πάμε να βρούμε συμμαχίες προγραμματικές. Έτσι λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη το πολιτικό σύστημα. Δεν έχω ξαναδεί σε όλη την Ευρώπη να λένε πριν τις εκλογές, "θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που δεν υπάρχει, με δεύτερο κόμμα που δεν υπάρχει, με τρίτο κόμμα που δεν υπάρχει;"», κατέληξε.