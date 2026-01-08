Όσα ανέφερε η Δανάη Παππά για το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας στη δουλειά της.

Στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε δηλώσεις η Δανάη Παππά, η οποία με χαμόγελο απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day», Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η γνωστή ηθοποιός φαίνεται πως απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως πάντα παραμένει ο εαυτός της.

Σε δεύτερο χρόνο δε, εξήγησε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχουν άνδρες που δεν την προσεγγίζουν επειδή φοβούνται την αναγνωρισιμότητα της ίδιας.

«Η αναγνωρισιμότητα προσπαθεί συχνά να με τρομάξει, αλλά δεν τα καταφέρνει, δηλαδή δεν μπορώ να μην είμαι ο εαυτός μου και θα είμαι για πάντα, μόνο αυτό με κρατάει ζωντανή», εξήγησε αρχικά και συνέχισε για να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τους άνδρες και το φλερτ:

«Δεν έχω την παραμικρή ιδέα εάν κάποιος δεν με πλησιάζει λόγω της αναγνωρισιμότητας. Αν κάποιος δεν με πλησιάζει επειδή φοβάται, δεν το μαθαίνω ποτέ. Υπάρχει φλερτ και δεν υπάρχει αυτή την περίοδο».

Κλείνοντας, σε ερώτηση για το αν είναι ανοιχτή σε κάποιον έρωτα αυτή τη χρονική περίοδο η ηθοποιός αποκρίθηκε: «Γιατί όχι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj0go9nkayx?integrationId=40599y14juihe6ly}